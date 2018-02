Una curiosa experiencia teatral de origen iraní

Llega a Buenos Aires Conejo blanco, conejo rojo, una obra que no se ensaya ni se dirige

El próximo lunes 5 de marzo, a las 21, se estrenará una curiosa experiencia teatral del dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour, reconocido por trabajar con una dinámica muy especial. Se trata de Conejo blanco, conejo rojo, una obra que no requiere ser ensayada ni dirigida, solo una actriz o un actor diferente por función. Un libreto en un sobre cerrado y sellado esperando ser abierto por primera vez cada noche en el escenario. La única regla, después de ser testigo, es no revelar nada de la obra.

Los artistas convocados para ser parte de Conejo blanco, conejo rojo tienen que respetar reglas muy estrictas: evitar la tentación de investigar la obra o el autor, no ver ninguna función previa y no preguntar detalles de la experiencia. Al público también se le solicita no difundir nada de lo que se vive en el transcurso de la función. Claudio Tolcachir, Mercedes Morán, Daniel Hendler, Julieta Venegas, Verónica Llinás, Darío Sztajnszrajber, Dolores Fonzi, Rafael Ferro y Julieta Cardinali son algunos de los actores que serán parte de este fenómeno teatral de doce únicas e irrepetibles funciones. El autor iraní, residente en Berlín, escribió este texto hace siete años cuando por orden judicial no podía salir de su país tras haberse negado a hacer el servicio militar obligatorio. Ante la prohibición de salir de Irán, escribió esta obra que viajó por todo el mundo. Fue traducida a 25 idiomas y presentada más de mil veces en el mundo. Fue interpretada en el off-Broadway por Cynthia Nixon, Alan Cumming, Nathan Lane, Juliet Stevenson, Kevin Spacey, David Morse y Whoopi Goldberg, entre otros. Los lunes, a las 21, en Timbre 4, México 3554.