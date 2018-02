Querer es poder: becas para estudiar con los mejores

Pablo Sinigalle

Historias de quienes lograron ser alumnos regularesen centros de excelencia, a pesar de las dificultades que atravesaban

María Gabriela Ensinck SEGUIR 25 de febrero de 2018

Ser profesional o estudiar una carrera universitaria no estaba en los planes de Alan Romero cuando empezó la secundaria en un colegio público de la zona de Retiro. Viviendo en la villa 31, el estigma de que "la universidad no es para chicos como él" aún lo acompaña. Pero él quiere ser psicólogo, y cuando se reciba, trabajar con la gente de su barrio.

No recuerda bien cuándo empezó a soñar con este futuro, pero en quinto año tras una charla de la ONG pastoral San Lucas en su colegio, aplicó para una beca en la UADE. Hoy cursa la licenciatura en Psicología y trabaja en la misma universidad, además de atender un puesto en la feria de la 31 los feriados y fines de semana. Cuenta que en su barrio hay historias de chicos que se hicieron famosos como futbolistas o raperos, y espera poder aportar la suya: "Quiero recibirme de psicólogo para ayudar a otros y devolver lo que me dieron", asegura.

Aunque son poco conocidos, los planes de becas de las universidades permiten que miles de chicos cada año puedan cursar y finalizar una carrera. En el caso de UADE, ofrece Becas al Mérito (BAM), que cubren los aranceles. "Pueden ser de un 50%, 100%, o 100% + 50%, un estímulo equivalente a la mitad de la cuota para cubrir viáticos y gastos de estudio", comenta Florencia Peluso, jefa de Comunicaciones de la universidad. "Pueden postularse chicos argentinos o naturalizados con más de tres años de residencia, que demuestren carencia económica y buen rendimiento académico", señala.

La Universidad de San Andrés ofrece las becas Abanderados Argentinos y Juan Bautista Alberdi, para alumnos de escuelas públicas y privadas con subvención estatal de todo el país; con cobertura del 100% del arancel, más gastos de alojamiento, estudio y manutención. También ofrece "premios al mérito" sobre la base de la trayectoria deportiva, participación social, desempeño artístico o rendimiento académico, que consisten en descuentos en el arancel. Y finalmente, créditos que financian hasta el 50% de la carrera, con tasa fija y hasta ocho años para pagarlos luego de finalizados los estudios. "El 45% de nuestros alumnos tienen algún tipo de beca y el impacto es muy positivo ya que elevan el desempeño y la deserción es casi nula", comenta Lucila Dotto, del Departamento de Comunicaciones de Udesa.

Nada es gratis

Juan Pablo Núñez nunca la tuvo fácil. Siendo el tercero de cinco hermanos de un hogar de clase media que se desbarrancó al quebrar el negocio familiar (una estación de servicio), a los 11 años empezó a tener problemas en el colegio y estuvo a punto de ser echado por amonestaciones. Pero los números siempre le gustaron y "en tercer año del secundario hice un clic", cuenta. "Tomé conciencia de que me tenía que volver protagonista de mi historia y entendí que nada es gratis. Mi viejo se esforzaba para mantenernos manejando un taxi, y yo me puse las pilas con el estudio". Se anotó y ganó las olimpíadas matemáticas del colegio y empezó a soñar con estudiar economía. "Mi abuela me dijo que en la Universidad de San Andrés daban becas. Para mí era algo inalcanzable, pero me la dieron, y a los 22 años me recibí. Mientras estudiaba, empecé a trabajar en una empresa y a vender cosas por Internet", cuenta el fundador de Bidcom, una firma de comercio electrónico con 60 empleados.

La Universidad Católica (UCA) también ofrece becas de apoyo económico que van del 25 al 85% y becas al mérito para egresados secundarios con buen promedio, de colegios con convenio o parroquiales. También ofrece las Becas UNIR, destinadas a estudiantes que residan en villas o asentamientos precarios de la ciudad y el Gran Buenos Aires, comenta Ezequiel Méndez, director del Departamento de Alumnos.

En la Universidad Austral, el 50% de los alumnos recibe alguna beca. Allí también hay buenas oportunidades.

Pablo Sinigalle todavía recuerda la Expo Universitaria que se hizo en su pueblo bonaerense de San Miguel del Monte, hace cinco años. Con buenas notas, pero algo tímido, no fue él sino su profe de Matemática y Física quien se acercó al stand del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y le trajo una carpeta con información para aplicar a una beca. Y así llenó todos los formularios, y transcurrió el verano, hasta que un día su mamá recibió el llamado de que lo habían aceptado. Festejar la noticia, hacer el bolso y partir a Buenos Aires donde su abuela le hizo un lugar en el departamento, empezar Administración y Sistemas, todo pasó muy rápido. Hoy Pablo cursa el último año y su beca se transformó en un préstamo de honor, ya que consiguió trabajo en una firma tecnológica y estará en condiciones de devolverlo. "Yo sé que hay muchos chicos que piensan que no existen las oportunidades, y yo tuve una oportunidad soñada. No fue fácil, porque hay que esforzarse, pero acá estoy", dice con voz feliz.

El ITBA dispone de becas de asistencia económica que cubren del 25 al 100% de los aranceles, y para obtenerlas hay que "demostrar un buen desempeño académico y compromiso con el estudio", apunta Mónica Varela, directora del Departamento de Ingreso. Esto no significa ser el mejor promedio, pero tampoco llevarse todas las materias", aclara, frente al mito de que solo los alumnos brillantes pueden solicitarlas.

Distinto es el caso de las becas al mérito para ganadores de olimpíadas en Física, Matemática Química, Biología Informática y Electrónica y para abanderados de escuelas dependientes de la UBA y mejores promedios de escuelas técnicas del país. Todas se otorgan por dos cuatrimestres, renovables, salvo el último año de la carrera, que se transforman en un préstamo de honor con el que se realimenta el fondo de becas. Hoy 20% de los alumnos del ITBA son becados, y "esto aporta buen clima de estudio, diversidad y compromiso", asegura Varela.

Luciana González es una de las pocas chicas que cursan Ingeniería Informática en la UCA. Está por terminar la carrera y sabe lo que le costó llegar hasta ahí. Por eso agradece "el apoyo y empuje de mi familia, y la beca que me dio la universidad cuando estaba en quinto año del colegio". Luciana vive en el partido de Malvinas Argentinas y viaja todos los días una hora y media para cursar y hacer una pasantía en el laboratorio de innovación de su facultad. "Está bueno esforzarse para llegar a lograr realizar lo que querés hacer", dice y asegura que cuando se reciba va a trabajar en programación o crear su propia empresa.

Carreras estratégicas con ayuda estatal

Hoy, la mayoría de los estudiantes eligen carreras humanísticas y sociales, cuando hay un déficit de graduados en ciencias básicas y aplicadas.

Para impulsar este tipo de vocaciones, el Gobierno relanzó este año el plan Progresar, y lo pasó de la órbita de la Anses a la del Ministerio de Educación.

El nuevo programa incluye las becas para finalización de estudios primarios y secundarios, y las becas del Bicentenario, que se otorgarán a estudiantes de más de 1100 carreras y tecnicaturas consideradas "estratégicas" para el desarrollo nacional y local en todas las universidades públicas del país.

"Los montos arrancan en $1800 mensuales para alumnos de 1° año y aumentan a lo largo de la cursada hasta llegar a los $4900", destaca Pablo Domenichini, director nacional de Desarrollo Universitario.

Entre las carreras estratégicas figuran todas las ingenierías, disciplinas como Meteorología, Biotecnología y Matemática. "El listado fue definido por regiones del país, atendiendo las necesidades y carencias de cada zona. Por ejemplo, Turismo es una carrera estratégica en el noroeste, cuando no lo es en el centro y sur del país", comenta el funcionario. Además, para disciplinas como enfermería o las del área de informática, existen becas específicas como el Pronafe (Programa de Formación de Enfermeros) o el programa 111 Mil Programadores, impulsado en conjunto con el Ministerio de Producción.

Las becas están disponibles para jóvenes de 18 a 24 años, de hogares en los que el ingreso familiar no supere tres salarios mínimos. Como contrapartida deberán aprobar al menos el 50% de las materias por año y tendrán un plus si su promedio supera ocho.

Más información en: https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/educacionsuperior.