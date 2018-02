Kazushige Tanaka: "Desarrollar solo energías renovables es peligroso; debe haber diversidad"

Fuente: LA NACION

El funcionario japonés, especialista en políticas energéticas, indicó que la Argentina es afortunada por contar con sus propios recursos naturales

Sofía Diamante SEGUIR 25 de febrero de 2018

Como presidente del G20, la Argentina será sede este año de más de 50 reuniones en donde miembros permanentes e invitados abordarán cómo generar políticas públicas para enfrentar los grandes desafíos globales. Esta semana hubo reuniones del grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), en donde Kazushige Tanaka, director de la agencia de Energía del Ministerio de Economía de Japón, participó en las sesiones plenarias que vinculan la eficiencia energética con las energías renovables. El experto japonés señaló que el país es afortunado en tener los recursos naturales suficientes que le permiten no depender del mercado externo, e indicó que es necesario diversificar las fuentes de energía.

-¿Qué le parecieron las reuniones de debate a las que asistió?

-El G20 está muy bien organizado, y el miércoles hubo una reunión sobre eficiencia y energías renovables que estuvo muy interesante, Hubo muchos participantes que encontraron al foro muy estimulante y eso es muy satisfactorio. Quedé muy satisfecho con los temas que se trataron.

-¿Cómo encontró la situación energética local?

-La Argentina tiene un enorme potencial con el shale gas y el shale oil (petróleo). Tienen un gran potencial, eso es seguro, pero se necesitan más inversiones de otros países. Hace unos días se realizó un seminario sobre energía y minerales entre Japón y la Argentina, y muchas empresas japonesas viajaron acá para recorrer el país y obtener información de forma cercana sobre los recursos locales. Que se logre organizar estas cosas y que se comparta la información es algo muy importante para desarrollar la relación.

-¿Y qué impresión cree que se llevaron los empresarios?

- Creo que fue un gran primer paso para colaborar entre la Argentina, Japón y la comunidad empresaria.

-¿Qué debería hacer la Argentina para lograr atraer inversiones extranjeras?

-La Argentina está haciendo un gran esfuerzo para ser eficiente en energía y para tener independencia energética. En ese sentido creo que se está haciendo un gran progreso y ojalá todo sea exitoso.

-¿Cuánto tiempo lleva eso?

-Japón no tiene muchos recursos naturales, no somos ricos en recursos. La Argentina, en cambio, sí. Podemos lograr ser economías complementarias: ustedes nos ayudan a nosotros y nosotros los ayudamos a ustedes. Es importante desarrollar una relación así y esto a veces toma tiempo; primero tenemos que conocernos más, aprender cuál es su potencial y dónde está. Espero que en el corto plazo logremos cerrar acuerdos, pero no creo que sea bueno apurarse. Tenemos que tomarnos el tiempo para construir una relación de confianza y analizar los beneficios mutuos.

-¿En dónde cree que está el potencial de la Argentina? Hubo visitas de empresarios japoneses en Salta, en Catamarca y en la zona de Vaca Muerta.

-Hay muchos lugares donde se puede desarrollar el gas, el petróleo, los minerales, el litio y el cobre, pero lo importante acá es que los empresarios japoneses visitaron esos lugares, los pudieron ver directamente con sus ojos, vieron el potencial. Eso es muy importante y es un gran paso para que esta colaboración mutua sea exitosa.

-¿Esta es una de las ventajas que se tiene por ser el organizador del G20?

-Es distinto, los empresarios no vinieron a participar de los foros del G20. Pero la Argentina tiene una gran oportunidad con la presidencia del G20, porque muchos países quieren saber lo que aquí se está haciendo, especialmente en el campo de las energías. Este año es de gran importancia para ustedes, donde van a atraer la atención de muchos actores. Espero que sea exitoso.

-¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cuál es la imagen del país?

-Ven que la Argentina tiene un montón de recursos naturales. Por eso es que hay tantas empresas japonesas visitando el país.

-En la Argentina se está promoviendo el desarrollo de las energías de fuentes renovables, ¿cuán importante es recurrir a esas modalidades?

-Es difícil decir qué es lo más importante. Desde el punto de vista de la seguridad energética, la diversificación es lo más importante, que haya muchos tipos de fuentes de energía. Desarrollar solo la energía renovable es peligroso.

-¿Por qué?

-Porque si no hay viento, no hay energía eólica. Si se nubla, no hay energía solar. La diversidad es lo importante, que haya distintas fuentes de energía. Además de la energía renovable, tiene que haber también gas, petróleo, energía nuclear. La diversidad es importante en términos de seguridad.

-De la matriz energética de la Argentina, solo el 1,2% es de fuentes renovables. El objetivo es llegar al 20% para 2025. ¿Cree que es posible cumplir con esa meta?

-Ustedes tienen mucho potencial en energía hidráulica y energía eólica en la Patagonia. Si son exitosos es posible llegar a ese objetivo.

-¿Cómo es la situación en Japón con las energías renovables?

-Al momento tenemos un 15% de suministro de electricidad que viene de la energía renovable. Esto se va a ir incrementando y para 2030 va a estar arriba del 20%.

-¿Cómo son sus importaciones?

-Importamos el 87% de petróleo de Medio Oriente. Ustedes, en cambio, son independientes y si el mercado energético global tiene algún problema, pueden consumir su propia energía. En nuestro caso, dependemos de otros. Si algo pasa en Medio Oriente no recibimos petróleo y eso es un gran problema. Ustedes tienen suerte.

-¿Cómo les afecta esa dependencia en términos de hábitos de consumo?

-Como no tenemos recursos energéticos y dependemos de las importaciones, consumimos energía con más responsabilidad. Todo el tiempo buscamos ver cómo mejorar nuestra eficiencia energética y vamos generando más energía de los recursos renovables, para depender menos del suministro externo.

-¿Cómo es la relación entre Japón y la Argentina?

-El presidente Macri fue a Japón el año pasado y nuestro primer ministro, Shinzo Abe, vino a la Argentina en 2016. Esto es un ejemplo de que comenzó a haber más comunicación entre ambas naciones y de que empezaron a realizarse más cosas en conjunto sobre cuestiones de economía. Con este marco se puede promover una mayor relación comercial. Eso genera buenos proyectos, para ambos países.