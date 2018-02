Temer descartó su candidatura presidencial

La idea de una posible reelección había agitado la política local

Alberto Armendáriz SEGUIR 24 de febrero de 2018

RÍO DE JANEIRO.- En medio del debate que generó la posibilidad de que el presidente Michel Temer pretenda utilizar la intervención militar en la seguridad del estado de Río de Janeiro como plataforma de lanzamiento para buscar la reelección, el mandatario resaltó ayer que no será candidato en los comicios de octubre.

"Es una jugada maestra, pero no electoral", dijo Temer sobre su decisión de poner a las fuerzas armadas al mando de la gestión de la policía civil y militar, así como del área de inteligencia y los presidios, para combatir la ola de violencia que afecta al estado. "Soy candidato a hacer un buen gobierno. He dicho reiteradamente que en política, las circunstancias son las que dictan la conducta, mis circunstancias dictan mi conducta. No voy a ser candidato", afirmó en una entrevista radial.

En defensa de la medida que tantas críticas cosechó entre los expertos en seguridad, el presidente aseguró que la intervención representa un riesgo alto pero necesario. Y adelantó que pronto anunciará otras iniciativas para luchar contra el crimen organizado en todo el país. Para empezar, el próximo lunes nombrará a un "ministro extraordinario de seguridad pública". Ante la preocupación de muchos brasileños de que esta nueva actitud firme del gobierno lleve a los militares a eventualmente querer tomar el poder, descartó por completo esa posibilidad. "Hay cero chance de que en el país ocurra un nuevo golpe militar", declaró.

A Temer se le preguntó cuáles serán las reglas de acción de los soldados que trabajan junto a la policía en la lucha contra el crimen. "No se si habrá enfrentamientos con militares. Pero si hubiera enfrentamientos con marginales, bandidos armados, que salen disparando contra los militares, está claro que ellos no se van a dejar matar", subrayó.