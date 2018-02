Películas prohibidas alrededor del mundo

Volver al futuro, una de las películas censuradas

23 de febrero de 2018 • 22:05

¿Qué cuatro películas están prohibidas en el mundo y por qué? Ariel Hergott , especialista en cine, nos lo cuenta en PM, por LN+. Las razones son muy curiosas.

Volver al futuro está prohibida en China desde 2011 (declaró a las películas de viaje en el tiempo como ilegales por ser supersticiosas); Zoolander no se puede ver en Irán (como rige la pena de muerte a los homosexuales el gobierno entendió que fomentaba la homosexualidad); la película tampoco se puede ver en Malasia. La película infantil Shrek 2 no se pudo ver en Israel; la película 2012 no se puede ver en Corea del Norte (consideran que no se puede proyectar porque ese fue el señalado por ellos como el año para ser la gran Nación, lo que no pudieron permitir es que en una ficción todo se derrumbara ese año).

4 Películas Que Estuvieron Prohibidas En Distintos Países 5:28

Video