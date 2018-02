Joss Whedon renunció al film de Batgirl y el proyecto corre peligro

Joss Whedon durante la promoción de Los vengadores: la era de Ultrón. Luego de ese film, el director se fue de Marvel y recaló en DC para dirigir Batgirl y terminar Liga de la justicia.

Martín Fernández Cruz SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 22:25

Joss Whedon , realizador de Los Vengadores y Los vengadores: la era de Ultrón, había sido contratado por Warner para producir, dirigir y escribir una película de Batgirl. Pero sorpresivamente, Whedon anunció a través de un comunicado que renunció al largometraje. En palabras del realizador, el motivo oficial de la partida fue el siguiente: " Batgirl es un proyecto tan emocionante, y en Warner/DC fueron tan colaboradores y comprensivos, que me tomó varios meses darme cuenta que en realidad no tenía una historia que contar". Más adelante, el creador de Buffy dio las gracias obligatorias y así terminó su texto: "Les estoy muy agradecido a todos los que me recibieron cuando llegué, y que comprendieron que yo. ehm, ¿hay alguna palabra elegante para decir fallé?".

Si bien la excusa oficial presentada por Whedon es que no supo qué historia contar, extra oficialmente muchos señalan que su partida tuvo que ver con el mal recibimiento que tuvo La liga de la justicia. Luego de la renuncia de Zack Snyder debido a una tragedia familiar, Whedon fue el encargado de terminar ese film y cambiar su tono solemne por uno un poco más descontracturado . Pero la decepcionante performance en términos de taquilla que tuvo La liga de la justicia, hizo de ese largometraje uno de los grandes fracasos de 2017, una responsabilidad con la que debieron cargar tanto Whedon como Snyder.

Así fue la primera aparición de Batgirl en 1967, de la mano del guionista Gardner Fox y del dibujante Carmine Infantino.

Por otra parte, según informó Variety, al parecer Joss sí tenía una historia para contar, y se basaba en el origen de la heroína como fue publicado en el año 1967, en la historieta titulada The Million Dollar Debut of Batgirl. En ese cómic, Bárbara Gordon, hija del comisionado, se decidía a adoptar una nueva identidad heroica para acompañar a Batman en la lucha contra el crimen de Gotham.

Una fuente reveló también que al parecer Whedon se alejó del proyecto porque luego del éxito de la Mujer maravilla de Patty Jenkins, en Warner consideraron que al frente de otro film centrado en una superheroína, era idóneo tener nuevamente a una mujer en la silla de dirección. De esta manera, Joss Whedon ve frustrados una vez más sus deseos de hacer íntegramente una película basada en un personaje de DC, porque no hay que olvidar que hace más de una década, él le acercó a Warner un proyecto centrado en Wonder Woman y otro en la Liga de la justicia, pero ambos fueron rechazados.

Sin productor, director ni guionista, Batgirl quedó en el limbo, pero no todo está perdido, porque la escritora Roxane Gay (responsable del libro Bad Feminist) se postuló para realizar el guión de la película, y la vicepresidenta de Warner Bros, Michele Wells, le respondió que si su ofrecimiento era genuino, por favor le escribiera un mail.

De momento no es seguro que las aventuras de Barbara Gordon lleguen al cine, y puede que en gran medida todo dependa de la respuesta de taquilla que obtenga el film de Aquaman, que llegará a los cines el 3 de enero. Mientras tanto, Batgirl se encuentra en una fase similar a a la de Gotham City Sirens, otro film de DC con Harley Quinn a la cabeza , que de momento parece más una expresión de deseo que un proyecto concreto.