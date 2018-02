Uruguay dio el golpe y venció a la Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de China 2019

Diego Morini SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 23:05

OLAVARRIA.- Se sentía en el aire un aroma diferente, como si se tratase de una película que volvía a reditarse. Como si fuese una proyección que se estaba dando en HD. El Parque Carlos Guerrero se vistió de fiesta como en aquel 25 de mayo de 2000, cuando Estudiantes se quedó por primera vez con el título de la Liga Nacional. Y no importó el resultado final que no fue el esperado (88-83). Y si bien anoche el compromiso era diferente, porque se trataba de la selección nacional jugando por eliminatorias, las poco más de 6000 personas que alentaron al equipo de Sergio Hernández dejaron volar su imaginación y se permitieron una emoción que creían que estaba oxidada. Es que ver a Luis Scola y a Nicolás Brussino en su casa y jugando ante Uruguay por el tercer juego de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2019, resultó la fórmula perfecta para hacer latir al parquet del Maxigimnasio.

Fue una noche especial, porque allí, en el banco de los suplentes de la Argentina estaba uno de los emblema de aquella conquista que está grabada a fuego en la gente. Por eso estalló el estadio cuando Sergio Santos Hernández pisó lo que supo ser su casa. Por eso la gente también sintió que debía acompañar al equipo que conduce dentro del campo Luis Scola. Y fue el público el que le puso la inyección de energía que necesitaban a los muchachos argentinos cuando Uruguay lo puso en apuros en el tercer cuarto.

El desenlace no fue el mejor, pero poco pareció importarles a los fanáticos, que estallaron cuando fue distinguido, en el entretiempo, Sergio Hernández, por aquel primer título de Liga con el Bataraz. Se hizo sentir el público en un final que no fue el que pretendía pero que fue tan intenso que cortó la respiración. Los bombazos de Scola (23 puntos) y de Brussino (23) no alcanzaron para quedarse con una victoria que podría haber definido casi la clasificación.

Se enojaron con el gigante uruguayo, Esteban Batista (17 tantos), porque dejó la piel hasta el último segundo para llevarse una victoria importante y explotaron de impotencia por los 25 puntos de Bruno Fitipaldo (15 en el cuarto final), porque resultó una pesadilla para la defensa de la Argentina.

Aún en un contexto que no favoreció al conjunto de Sergio Hernández, la gente vivió su fiesta. Despidió al equipo con aplausos, entendió que no se guardó nada y el Parque Carlos Guerrero sintió cómo volvió a hervirle la sangre por tener una noche cargada de emoción y básquetbol. Una jornada que quedará grabada a fuego.

La síntesis

(83) Argentina: Nicolás Laprovíttola 11, Lucio Redivo 18, Nicolás Brussino 23 (x), Luis Scola 23 (x), Marcos Delía 4 (FI) Máximo Fjellerup 0, Javier Saiz 0, Leonardo Mainoldi 2, Franco Balbi 0, Gabriel Deck 2, Juan Pablo Vaulet 0. DT: Sergio Hernández

(88) Uruguay: Luciano Parodi 8, Bruno Fitipaldo 25, Sebastián Vázquez 2, Mathías Calfani 8, Esteban Batista 17 (FI) Hatila Passos 7, Gustavo Barrera 10, Juan Ducasse 0, Santiago Vidal 5, Gonzalo Iglesias 6. DT: Marcelo Signorelli

Progresión: Argentina 27-16, 42-36, 62-61 y 83-88.

Panamá (1-2) alcanzó anoche su primer triunfo en la sección A de la eliminatoria americana rumbo al Mundial de Básquetbol China 2019, al superar a Paraguay (0-3), por 82-62, en partido correspondiente a la tercera fecha jugado en el coliseo Roberto Durán de la capital panameña.