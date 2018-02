Oprah Winfrey, Steven Spielberg y George Clooney realizan una importante donación contra el uso de armas de fuego

George Clooney junto a su esposa Amal. El matrimonio expresó su profundo interés con respecto a la marcha y tomó la iniciativa de donar una suma en señal de apoyo. Otras celebridades de Hollywood, imitaron el gesto de los Clooney y también donaron una suma de dinero a la misma causa.

24 de febrero de 2018 • 01:15

Varias personalidades de Hollywood decidieron tomar un rol activo en el movimiento bautizado March For Our Lives (marchar por nuestras vidas), que busca concientizar sobre la seguridad en los colegios y la lucha contra la violencia con armas de fuego. A raíz de lo sucedido el pasado 14 de febrero, día en el que un joven estudiante ingresó armado a su ex colegio en Florida y mató a 17 personas, se convocó una marcha programa para el día de hoy en Washington D.C.

George Clooney , Oprah Winfrey y Steven Spielberg fueron algunos de los que decidieron no solo sumarse a la iniciativa, sino también donar quinientos mil dólares cada uno para apoyar a la causa. En un comunicado oficial, el actor de La gran estafa dijo: "Amal y yo estamos muy inspirados por el coraje y la elocuencia de estos jóvenes hombres y mujeres de la secundaria Stoneman Douglas. Nuestra familia estará allí el 24 de marzo para apoyar hombro a hombro a esta increíble generación de jóvenes de todo el país, y en nombre de nuestros hijos Ella y Alexander, donaremos quinientos mil dólares para apoyar esta marcha de coyuntura. La vida de nuestros hijos depende de esto".

Al poco tiempo, la propia Winfrey escribió en su cuenta oficial de twitter: "George y Amal, no podría estar más de acuerdo con ustedes", y confirmó que donaría también la misma suma que el matrimonio Clooney. Spielberg, también movilizado por la iniciativa, se refirió a los estudiantes y expresó que aplaudía "el esfuerzo por establecer un límite en beneficio de las futuras generaciones. Ellos son una inspiración para todos nosotros, y nos unimos a esta causa con una donación de quinientos mil dólares".