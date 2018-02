Rumbo al Mundial de China 2019: la Argentina saca cuentas para la siguiente etapa

Luis Scola, el emblema y capitán argentino Crédito: FIBA Américas

Diego Morini SEGUIR 24 de febrero de 2018 • 13:15

OLAVARRIA.- Se sintió el impacto de la derrota, aunque no es un dolor de cabeza que quite el sueño. No se trató de una caída imposible de esas que dejan sin respuestas. Nada de eso: Uruguay, por más que por primera vez en la historia se quedó con un éxito oficial en estas tierras, siempre fue un rival que sabe cómo aprovechar sus virtudes y eso hizo anoche aquí. Pero este traspié por las eliminatorias para China 2019 obliga al equipo de Sergio Hernández a hacer cuentas para la instancia que vendrá, donde la competencia se podrá más que caliente y compleja. Los próximos cruces se producirían con Estados Unidos, Puerto Rico y México, rivales para las ventanas de septiembre y noviembre de 2018 y febrero 2019.

Y para entender por qué se hacen cálculos para lo que viene, es porque hay arrastre de puntos. Por el momento, el equipo de Hernández tiene en su bolso dos puntos de tres posibles, por los éxitos que obtuvo frente a Paraguay y Panamá en la ventana de febrero.

El plan de la Argentina está concentrado en quedarse con los dos encuentro que le faltan para cerrar esta etapa de eliminatorias. El 28 de junio irá a Montevideo y allí apunta el conjunto nacional como principal objetivo para equilibrar el arrastre de puntos, al menos, con Uruguay. Además, contará la diferencia de unidades ante una eventual empate para la clasificación a China. El 1 de julio jugará ante Panamá, en principio, en San Juan.

¿Por qué Argentina apunta al juego en Uruguay? Para lograr un boleto para China 2019, debe terminar entre los tres primeros de la próxima instancia o sumar la mayor cantidad de unidades que le permitan quedar como el mejor cuarto. La próxima etapa se conformará con dos zonas de seis equipos (ahora hay cuatro grupos de 4 conjuntos) e irán a la próxima Copa del Mundo los que terminen en los tres primeros lugares de cada zona de la segunda etapa y también lo hará el equipo que finalice con mejor registro en la cuarta ubicación. Es una posición que la Argentina no descarta, teniendo en cuenta que sus próximos rivales son de mayor nivel a los que se enfrentó hasta el momento. En la intimidad, el conjunto nacional apunta a ganar los partidos como local que pueda disputar ante México y Puerto Rico, ya que sabe que los Estados Unidos siempre representan una misión mucho más compleja. Y después intentará sacar algún resultado favorable como visitante, lo que acomodaría su posible clasificación.

Por eso, anoche se lamentó la Argentina por el 88-83 frente a Uruguay, aunque sabe que todavía, de la mano de su capitán Luis Scola, tiene una chance de emparejar el camino hacia China 2019, un recorrido extenso y con varios escollos todavía por sortear.