25 de febrero de 2018

Glenda Jackson regresó a Broadway

Durante la temporada 2016, Glenda Jackson reapareció en el West End londinense protagonizando Rey Lear, de William Shakespeare, en el Old Vic. Acaba de iniciar una temporada en Broadway, junto a Laurie Mercalft y Alison Pill, para representar Tres mujeres altas, de Edward Albee, en el teatro John Golden. La dirección es responsabilidad de Joe Mantello. Jackson, quien durante algo más de veinte años formó parte del Parlamento inglés, hace dos decidió abandonar ese espacio político para volver a la actividad artística. Con 81 años de edad la intérprete se muestra extremadamente vital y vive cada estreno con la misma incertidumbre de siempre. "Podés subir a ese escenario todas las noches y siempre es el equivalente a subir a un trampolín superior, sin saber si hay agua en la piscina. Cada vez que digo que voy a poder pienso: ?Dios mío. No sé cómo hacerlo. No puedo'. Los actores, además de ser valientes, somos sadomasoquistas y nos atormentamos a nosotros mismos", declaró a The New York Times.

El Regina tiene quien lo programe

El joven empresario y representante de artistas uruguayo Diego Sorondo será el nuevo responsable de la programación del teatro Regina. El jueves pasado, él y la presidenta de la Casa del Teatro, Linda Peretz, firmaron el convenio que lo liga a la institución durante tres años, con opción a dos más. Hace diez años que Sorondo decidió relacionarse con el mundo de la producción teatral. Dejó atrás su actividad como periodista y comenzó lanzando al humorista Maxi de la Cruz. En el último año montó seis espectáculos exitosos en Montevideo, entre otros Falladas, con dirección de José María Muscari. Actualmente prepara la nueva temporada teatral en Uruguay, está comenzando un proyecto en Santiago de Chile y participa también de la producción del musical Sunset Boulevard, que se estrenará en abril en el Maipo. Respecto de la programación del Regina, Diego Sorondo aún no da demasiadas pistas. Afirma que le interesa montar comedias de alta calidad. El espacio no solo estará disponible para proyectos propios, sino que, además, en él tendrán cabida producciones de terceros. La inauguración formal de su gestión recién se concretará entre septiembre y octubre. Tiene pensado realizar unas pequeñas reformas edilicias en el espacio de la avenida Santa Fe al 1200.

De Argentina a los Estados Unidos

El Spanish Theatre Group de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, acaba de estrenar Las putas de San Julián, texto del autor y director argentino Rubén Mosquera. La dirección estuvo a cargo de Fernando Operé. La obra, una versión libre de un episodio de La Patagonia rebelde, de Osvaldo Bayer, se presentó en el Teatro Nacional Cervantes durante la temporada 2014. En esa oportunidad Bayer participaba del elenco. "Encarnándose a sí mismo como personaje -expresó entonces Mosquera- Bayer nos permite también homenajearlo (en un país donde se afirma con liviandad que ?nadie resiste un archivo'), reconociéndole una vida dedicada a la recuperación de la historia, la reivindicación de los olvidados y vulnerados, y la lucha por los derechos humanos. Recuperar los hechos ocultos o ninguneados de esta historia nos da la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos como colectivo social acerca de la vida, la valentía, la dignidad, el amor, contrapuestos a las más bajas vilezas, la infamia y la muerte".