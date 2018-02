Juan Darthés iniciará acciones penales contra las actrices que lo acusan de abuso sexual

El actor informó a través de Twitter que contrató al abogado Fernando Burlando para llevar a Anita Co y Natalia Juncos a la Justicia

24 de febrero de 2018 • 15:57

Ya lo hizo con Calu Rivero, la primera actriz que salió a denunciarlo. Ahora, Juan Darthés anunció que también iniciará acciones penales contra Natalia Juncos y Anita Co (Ana Coacci), las intérpretes que también salieron a acusarlo mediáticamente de acoso y abuso sexual.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de la tira juvenil Simona hizo el anuncio de sus próximos pasos a seguir. "Ante estas falsas acusaciones, acabo de contratar a Fernando Burlando para que inicie acciones penales por calumnias e injurias contra Ana Coacci y Natalia Juncos. Ana Rosenfeld sigue el juicio civil contra Calu Rivero ", informó.

Anita Co lo denunció primero a través de una carta publicada en su cuenta de Facebook y luego dio más detalles en Intrusos sobre lo ocurrido entre ellos en un camarín de Pol-ka, mientras grababan la segunda temporada de Gasoleros, en 1999. A diferencia de lo que habría ocurrido con Calu, la historia que contó Co no transcurrió frente a las cámaras y esta vez el actor habría ido más allá. "El señor se desliza con la silla y se me tira encima. Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo", contó la sobrina de Susana Rinaldi.

Luego de que Co saliera a contar su verdad -movida primero por la acusación de Rivero y luego por ver cómo algunos de sus colegas salían a respaldar a Darthés-, la actriz cordobesa Natalia Juncos vio que entre el relato de Co y lo que ella sostiene desde el año pasado que le ocurrió con el actor había muchas similitudes. Entonces, decidió volver a hablar, para marcar lo que consideró un patrón de conducta.

Mientras Co daba su testimonio en Intrusos, Marcela Tauro cuestionó que una mujer -la mediática Ana Rosenfeld - se haya prestado a defender al acusado. Inmediatamente, la exitosa abogada le envió un mensaje de texto a Marina Calabró para informarle que ella sólo se encargaba de la causa contra Rivero por daños y perjuicios.

"Mi defensa es y será por la mujer. Entendí viendo las escenas de Juan y Calu que él no miente. Desconozco el resto de los casos", afirmó la madrina de la hija de Luciana Salazar. En una reciente entrevista radial, Rosenfed confió que fue ella quien le propuso a Darthés que para las otras causas contratara al ex participante del "Bailando por un sueño" Fernando Burlando.