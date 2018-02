La otra Rowling es española, booktuber y vendrá a Buenos Aires para la Feria del Libro

Andrea Izquierdo, más conocida como Andreo Rowling, un alias que demuestra su devoción por Harry Potter Crédito: Gentileza

Fabiana Scherer SEGUIR 24 de febrero de 2018 • 18:48

La booktuber y escritora española tiene 23 años y vendrá a la próxima Feria del Libro de Buenos Aires Crédito: Gentileza

Hagan la prueba. Coloquen en el buscador de YouTube el apellido Rowling y el resultado los sorprenderá. En primera fila no aparecerá J. K. Rowling, la creadora de Harry Potter sino Andreo Rowling, la booktuber y escritora española de 23 años, una de las invitadas a la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

No hace falta decir que Andreo, cuyo nombre real es Andrea Izquierdo, es una fanática confesa del mago. Razón por la que adoptó el apellido de su escritora favorita para presentarse en las redes. Rápidamente Andreo Rowling llamó la atención. "La idea de bautizarme así fue más un homenaje que una forma de asegurar entradas -reconoce la muchacha, nacida el 25 de enero de 1995, en Zaragoza-. No lo hice con ese propósito. Al contrario de lo que muchos pueden pensar, lo que ha dado más que hablar es el mote Andreo. Todavía me siguen llegando muchos comentarios en los que me preguntan si soy un chico. En realidad, Andreo es un mote que me pusieron mis amigos en el instituto."

Fue un día de verano, hace cuatro años, que Andrea descubrió por casualidad el mundo booktuber, "ese universo de gente que se graba para YouTube hablando de libros me dejó asombrada. Pensé: ¡Yo también quiero hacer eso! Y en menos de veinticuatro horas ya había hecho mi primer video. Si no lo hacía de forma instantánea, jamás me atrevería a lanzarme -confiesa la joven autora-. Comencé hablando de mis libros favoritos, sobre todo de Harry Potter."

Dice que desde pequeña lee y escribe, algo que hacía en su tiempo libre y sola porque sus amigos no eran muy lectores, hasta que se metió de lleno en este universo. Hoy, Andreo Rowling es una de las más buscadas en Youtube (tiene más de 140 mil suscriptores) y en las redes (35 mil en Twitter y 51 mil en Instagram), no solamente gana fans por sus recomendaciones sino también por la repercusión de sus novelas, una trilogía (que lleva dos historias publicadas) ambientada en una estación distinta del año que se desarrolla en ciudades que conoce, personalmente, tanto por turismo como por estudios.

Es autora de una trilogía que inicia con Otoño en Londres Crédito: Gentileza

-Con Otoño en Londres (2016) iniciaste tu camino literario, al que le siguió Invierno en Las Vegas (2017) ¿Cómo aparece la escritora y por qué decidiste firmarlos con tu nombre real?

-Desde pequeña me apasiona escribir. Fue en 2016 cuando recibí el sí de varias editoriales y me lancé. Por supuesto quise firmarlo con mi nombre, no con mi apodo en redes, porque es algo mío, personal, que no tiene que ver con el canal.

-Pronto se conocerá tu nueva novela que nada tiene que ver con la trilogía.

-Sí, acabo de terminar de corregirla. Se llama, Escape: Las siete pociones, que sale a la venta el 2 de abril, y trata sobre un grupo de amigos que van a una escape room de Harry Potter, en Edimburgo. En esta novela el lector tiene la posibilidad de poder elegir el camino a seguir de los protagonistas y así llegar a uno de los varios finales posibles. Como dijo cierto mago: "Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos".

Portada del nuevo libro de Andrea Izquierdo, que se publicará en abril Crédito: Gentileza

Las novelas que publica Nocturna Ediciones y distribuye en Argentina Waldhuter estarán disponibles para adquirirlas en la Feria del Libro, así que Andrea podrá firmarlas (se presentará los días 10 y 11 de mayo), lo que la emociona muchísimo. "¡Tengo muchísimas ganas de ir a la Argentina! Cuando me dieron la noticia no me lo podía creer, y aunque tengo muchísimo miedo al avión y me esperan trece horas de ida y trece de vuelta, sé que merecerá la pena cada segundo que esté ahí -dice entusiasmada- Para mí, lo más interesante de estos eventos es la presencia física de una gran cantidad de lectores, la gran mayoría jóvenes. Mi relación con el público ha sido siempre igual, porque soy yo misma, desde que comencé con todo esto hasta el día de hoy, y espero no perder eso nunca."

-Hoy los booktubers se convirtieron en "aliados" de las editoriales: a través de ustedes toman contacto con lo que los jóvenes lectores buscan. ¿Cuáles son los temas más pedidos y hay alguno que consideran tabú?

-Hay un poco de todo entre los temas más buscados, en mi caso, hablando de mi público, se buscan sobre todo libros románticos y contemporáneos. Considero que los jóvenes siempre han buscado temas en los que puedan sentirse identificados, y definitivamente no creemos en los tabús.

-En varias oportunidades se acusaron a los booktubers de servir como canal de promoción; otros, en cambio los reconocen como difusores de la lectura entre los jóvenes.

-Desde mi punto de vista, es cuestión de pasión por la lectura, no de mercado, dinero ni economía. Si sigo subiendo videos es porque me apasiona, y sé que muchos de mis compañeros, la gran mayoría, tienen este mismo propósito.

La vida de Andrea no sólo se reparte por su amor a los libros. "Compagino mi trabajo y mi pasión con mis estudios en la universidad. Actualmente estoy haciendo dos carreras: Derecho y Administración de Empresas -cuenta-. Son cinco años y medio, así que me queda justo uno para terminar. Por ahora tengo en mente seguir metida en este universo, ya que es mi pasión. Cuando termine los estudios me encantaría trabajar en una editorial."