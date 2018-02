Unión y Colón empataron 1-1 en el clásico de Santa Fe: un resultado que dejó un sabor amargo para el local

Argentina Superliga Finalizado 1 Unión Santa Fe 1 Colón Santa Fe Javier Correa 41 '

José E. Bordón SEGUIR 25 de febrero de 2018 • 21:34

SANTA FE.- El clásico santafecino, tan esperado por la gente, y tan poco jugado por los futbolistas, finalizó igualado. El 1 a 1 terminó dejando un sabor amargo al local, porque comenzó perdiendo cuando no lo merecía e igualó por un error de la defensa sabalera (Ortiz, en contra). Para Colón fue castigo porque se conformó y dejó de lado las ambiciones, nada menos que frente a su histórico rival. El técnico tatengue, Leonardo Madelón, rescató la estadística: el equipo sigue invicto como local. Claro que ya sumó cuatro cotejos del torneo sin ganar.

En el balance, Unión hizo merecimientos para no perder. Quedó claro en el ritmo de juego ordenado y la ambición. Pareció que recuperó el espíritu de las primeras fechas, antes del bajón, tuvo especial cuidado en la salida rápida para los delanteros y acertado criterio para aprovechar los laterales. Hubo nombres destacados, como el de Yeimar Gómez Andrade en el fondo; y Bruno Pittón y Acevedo en el medio. Los de arriba (volvió Gamba después de su lesión en cancha de Rosario Central, donde sufrió la fractura de dos costillas) complicaron poco, especialmente cuando el juego fue aéreo.

Colón esperó, pocas veces hilvanó un contraataque de riesgo, pero a poco del final del período inicial se encontró en una jugada que le dio la diferencia. Fue un total aprovechamiento de Correa a un error defensivo del local, cuando una habilitación de Conti, desde su sector, superó la marca de Bottinelli y encontró en retroceso a Nereo Fernández. El gol golpeó fuerte a Unión pero cuando la lógica indicaba que el sabalero iría decidido a aumentar la diferencia, su juego se volvió conservador, como casi toda la tarde-noche.

El complemento no modificó demasiado los planes de ambos técnicos. El local siguió intentando -ahora con menos precisión- y Colón en la cómoda posición de esperar, cada vez más cerca de Domínguez. El arquero, figura del cotejo, mucho tuvo que ver con el punto que se llevó el sabalero, especialmente cuando desvió un tiro libre de Gómez. Pero volvió la lógica: un error defensivo terminó con la igualdad tatengue. Fue un desborde de Martínez por derecha, un centro al área y la equivocación de Ortiz, que en lugar de rechazar la pelota la empujó hacia el arco.

Con el empate, Unión encontró espacios que Colón le cedió para aguantar en el fondo, pero ya no arriesgó más que lo suficiente y se fue acomodando al resultado. También el juego se hizo más de roces, freno al adversario con repetidas infracciones y poca claridad.

Para Madelón, "sabíamos lo que (Colón) iba a venir a hacer a nuestra cancha. Nosotros recuperamos parte de nuestro juego, especialmente la salida rápida por los laterales para la habilitación de los delanteros. Eso nos deja conforme. El resultado no. Nos llevamos un sabor un poco amargo porque debimos ganar el clásico. Pero no hay que olvidar que el rival juega y pretende lo mismo que nosotros", dijo.

Eduardo Domínguez también respondió que "sabíamos lo que nos iban a plantear, porque tienen un esquema definido cuando juegan de local. Tomamos nuestros recaudos pero un error, del que no está exento nadie que esté dentro de la cancha, no privó de llevarnos la victoria. Me voy conforme con la entrega del plantel, teniendo en cuenta lo que se viene (en alusión a la revancha ante el Zamora, de Venezuela, por la Copa Sudamericana, el 6 de marzo en esta capital).

