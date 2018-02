Isabel Macedo sobre los dichos de Facundo Arana: "Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para verme realizada"

La actriz se refirió a las palabras de su ex novio, quién había dicho que se alegraba por su embarazo ya que una mujer se realiza al ser madre Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

24 de febrero de 2018 • 22:09

A comienzos de este año, durante una entrevista con Intrusos, Facundo Arana causó polémica al hablar sobre el embarazo de su ex novia , Isabel Macedo , y vincular la maternidad con "la realización de las mujeres". Muchos salieron a opinar, sin embargo ella decidió mantener el silencio hasta el sábado. Durante una entrevista radial con Catalina Dlugi, la actriz hizo referencia al tema. "Lo escuché por todos lados, era medio difícil no escucharlo" confesó.

"No lo veo hace tanto. La gente va evolucionando, o no. Como que va cada uno se va convirtiendo en algo y va creyendo en diferentes cosas", agregó. "No voy a decir lo que opino del tema porque no quiero polémica, pero siento, como mujer, que mi trabajo me realiza. Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para verme realizada porque de hecho me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42, cuando siento que realmente pude hacer todo lo que quise: viajé como loca, tuve trabajos espectaculares... No sé, son 20 años de trabajo, de crecimiento, de realización como mujer, persona y profesional".

Macedo también hizo referencia a la hija que tendrá con el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey , y que nacerá en Salta. La actriz contó que aún no decidieron el nombre, pero que en cuanto lo tengan va a contarlo públicamente. "Es un desafió inmenso convertirme en la mamá de una niña que, estimo, va a ser la más amada del mundo porque es la hija del hombre que amo con locura"

Los dichos de Facundo

La polémica nació a principios de enero, cuando el panel de Intrusos le preguntó a Facundo Arana que opinaba del embarazo de Macedo. "Yo estoy muy feliz por ella, estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí verdaderamente se realiza. Por supuesto que después te realizás con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos, ustedes ya lo saben, pero verla madre es extraordinario, rezo para que todo vaya bien, y la veo realizada. Como mujer primero, porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, o sea que está realizada completa, me pone absolutamente feliz por ella", había respondido el actor.

Enseguida su comentario causó mucho revuelo en redes sociales, lo que lo obligó a salir a disculparse. "No pretendí ofender. Evidentemente fui poco cuidadoso en la elección de mis palabras. No pensaba que molestaba ni mucho menos insultaba. Repensaré y aprenderé", escribió en su cuenta de twitter. Sin embargo el mensaje no alcanzó y tuvo que salir a pedir perdón una vez más. "Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras. No me di cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré".