Marcos Peña contó por qué se borró el Twitter del teléfono

25 de febrero de 2018 • 00:17

El jefe de Gabinete, Marcos Peña , estuvo en el primer programa del año de PH Podemos Hablar y se refirió a "la grieta" que inunda las redes sociales. "Es fuerte que alguien te critique en redes sociales", opinó y contó: "Me borré el Twitter del teléfono desde que soy funcionario porque te carga de una energía que te corre el foco"

Según el funcionario es un error aceptar que las redes sociales son la opinión pública y reconoció que existen "tuits truchos" pero aclaró que "no es algo promovido" por el Gobierno. Además, en respuesta a las críticas que surgieron en la mesa por el discurso de Fernando Iglesias, Peña contó: "Lo he hablado con él y creo que no es bueno expresar un discurso violento. No hemos tenido desde el Gobierno ni un discurso violento".