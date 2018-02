Gabriel Heinze fue a la conferencia de prensa, estuvo un minuto, explicó por qué no quería hablar y se marchó

El DT de Vélez prefirió no hablar para que lo pudieran hacer sus jugadores. Crédito: Captura de TV

25 de febrero de 2018 • 10:27

Gabriel Heinze tiene formas muy parecidas a la de su gran mentor: Marcelo Bielsa. Al menos, en el trato con los medios. Trata de no dar entrevistas individuales y permanece en las conferencias de prensa hasta que no haya más preguntas por escuchar, respondiendo sin cassette y sin favoritismo por los medios. Pero ayer, tras la victoria 1-0 sobre River, por la Superliga, el entrenador de Vélez apenas estuvo poco más de un minuto en la sala de los medios y sólo se presentó para explicar por qué no iba a hablar.

Heinze, que no tuvo un buen arranque como entrenador del Fortín, se sentó con una sonrisa y, en un breve monólogo, explicó que no hablaría porque era el día de "los chicos " (por sus jugadores). "Hace mucho tiempo que vienen luchando por algo. Y hoy hicieron algo, desde mi punto de vista, muy bueno. Y no en lo futbolístico, sino en la entereza", reflexionó el DT, que luego le dio la palabra a los jugadores.

La explicación completa: "Les pido disculpas. Al que me entienda bien. Y al que no... también. Es un decisión muy genuina de mi parte. No quiero hacer declaraciones por un solo motivo: quiero que el día sea para ellos. Hace mucho tiempo que vienen luchando por algo. Y hoy hicieron algo, desde mi punto de vista, muy bueno. Y no en lo futbolístico, sino en la entereza de estos chicos. Quiero que el día sea absolutamente de los jugadores. Al que me entienda, se lo agradezco. Y al que no, también lo voy a entender. No es absolutamente nada. Si quieren, en la semana hacemos todas la entrevistas que ustedes quieran. Quiero que me entiendan bien, esto es muy genuino. Quiero que sea el día de estos chicos. El que no me entienden, le pido disculpa y van a tener razón de lo que puedan decir de mí. Pero quiero que sea de ellos porque lo que han hecho hoy... Estoy muy contento".