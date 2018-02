Un camino extenso, que obliga a sacar cuentas y planificar bien

Tras la derrota con Uruguay, la Argentina necesita de mejores resultados y juego para luchar con una plaza en la siguiente etapa

Diego Morini SEGUIR 25 de febrero de 2018 • 00:04

OLAVARRÍA.- Se sintió el impacto de la derrota, aunque no es un dolor de cabeza que quite el sueño. Se lo ve a Sergio Hernández leyendo en el lobby del hotel relajado. A Luis Scola charlando con Andrés Nocioni , que acompaña al grupo, y aceptando sacarse algunas fotos. Camina charlando con varios Nicolás Laprovittola . Es que sabe el equipo que no se trató de una caída imposible, de esas que te dejan sin respuestas. Nada de eso. Uruguay, por más que por primera vez en la historia se quedó con un éxito oficial en estas tierras, siempre fue un rival que supo cómo aprovechar sus virtudes y eso hizo anteanoche aquí. Ahora bien, este traspié por las eliminatorias para el Mundial de China 2019, obliga al equipo a hacer algunas cuentas para la instancia que vendrá, donde la competencia se pondrá más que caliente y compleja. Es que los próximos cruces serían con Estados Unidos, Puerto Rico y posiblemente México, a los que se enfrentaría en las ventanas de septiembre y noviembre de este año y febrero 2019.

"Lo más importante de toda esta historia es que la gente entienda que esta es la competencia que estamos disputando, que tiene estas dificultades y que es nueva para todos. Además, es bueno que se comprenda que tenemos un equipo que va a competir y que puede ganarle a cualquiera y puede perder también con cualquiera. Para el próximo choque con ellos es posible que tengamos a Campazzo (Facundo) y Garino (Patricio), pero Uruguay va a tener a y Granger (Jayson)... Es todo muy parejo, todos se sacan puntos, porque hasta Puerto Rico le ganó por 20 a México, cuando todos suponían que podía ser distinto", le dijo Sergio Hernández a La Nación.

Y para entender por qué se hacen cálculos para lo que viene, es porque hay arrastre de puntos. Por el momento, el equipo de Hernández tiene en su bolso dos unidades, de tres posibles, por los éxitos que obtuvo frente a Paraguay y Panamá en la ventana de noviembre. "La verdad que este grupo es joven pero con jugadores con experiencia dentro de este equipo. Debemos ser inteligentes y aprovechar la buena energía que tiene el grupo, la juventud y todo lo que aprendimos cuando estuvimos juntos en la AmeriCup y en la ventana de noviembre. Sabemos que no es fácil esta competencia, pero para todo es igual y tenemos que acostumbrarnos a este sistema", dijo Laprovittola.

El plan de la Argentina está concentrado en quedarse con los dos partidos que le faltan para cerrar esta etapa de eliminatorias. El 28 de junio, irá a Montevideo y allí apunta el conjunto nacional como principal objetivo para equilibrar el arrastre de unidades, al menos, con Uruguay. Además, contará la diferencia de puntos ante un eventual empate para la clasificación a China. El 1 de julio, jugará ante Panamá, en principio, en San Juan. Para esa doble fecha, las noticias son buenas para la Argentina, ya que podría contar con Facundo Campazzo, Patricio Garino y Luca Vildoza.

¿Por qué Argentina apunta al juego en Uruguay? Es que para lograr un boleto para China 2019 debe terminar entre los tres primeros de la próxima instancia o sumar la mayor cantidad de unidades que le permita quedar como el mejor cuarto. La siguiente fase se conformará con dos zonas de seis equipos (ahora hay cuatro grupos de 4 conjuntos) e irán a la próxima Copa del Mundo los que terminen en los tres primeros lugares de cada zona de la segunda etapa y también lo hará el equipo que finalice con mejor registro en la cuarta ubicación. Esa posición no descarta la Argentina teniendo en cuenta que sus próximos rivales son de mayor nivel a los que se enfrentó hasta el momento. En la intimidad, apuntan a ganar los partidos como local que pueda disputar ante México y Puerto Rico, ya que sabe que los Estados Unidos siempre representan una misión mucho más compleja. Y después, intentará sacar algún resultado favorable como visitante, lo que acomodaría su posible clasificación.

"Tenemos que saber cómo conformar cada ventana de eliminatorias. Debemos elegir bien, porque es mucho el desgaste que hay con tanto viaje. Hay que aprender de cada paso que se da, para sumar experiencia y aplicarla en los momentos más determinantes, que será en la segunda etapa de la clasificación", explicó Hernández. Dentro de estas cuestiones de planificación, el entrenador está pendiente de cada fecha, ya que existe una posibilidad que pueda tener también a Campazzo, Garino y Vildoza para septiembre, es decir, la primera ventana de la segunda etapa rumbo a China.

"No miramos puntualmente qué nos puede servir de cara a lo que viene. En este momento tenemos que enfocarnos en jugar bien. Es que si no logramos eso vamos a perder más partidos y cualquier cálculo no va a servir. Una vez que logremos hacer mejor nuestro juego, vamos a poder calcular qué nos sirve y qué no de cara a la clasificación", dijo Luis Scola. Así de simple y contundente el capitán, que sabe bien que el camino hacia la próxima Copa del Mundo tiene un recorrido extenso y con varios escollos todavía por sortear.

El Chapu acompaña, enseña y se le rinde homenaje

Nocioni se retiró del equipo nacional en 2016, pero está junto al grupo, ya que mañana se realizará la ceremonia en la que se retirará la camiseta Nº 13 que utilizó en la selección. Se lo vio muy metido y dándoles una mano a los más chicos, como Máximo Fjellerup y a Lautaro Berra. "Disfruto de estar acá, me gusta poder ayudar desde algún lugar a la selección. Pude colaborar con algunos chicos para mejorar algunas cuestiones técnicas", afirmó.