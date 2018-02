Ida y vuelta

Kirón SEGUIR 25 de febrero de 2018

Cuesta arriba

Hola Kirón. Mi nombre es Abril, nací el 15/2/1992 a las 7:35 am. En San Martín. Vengo de unos años difíciles en materia de estudios, amor, y relación familiar. Ahora estoy sin trabajo y buscando. Todo se me hace cuesta arriba siempre. Quiero saber qué me depara este año. Ahora estoy en una relación con un libriano y estoy bien. Desde ya agradezco tu respuesta. Saludos. Abril

Hola Abril. Tenés Sol Acuario, Luna en Cáncer y Ascendente también en Acuario. Emocionalmente sos frágil, dependiente, apegada y un poquito infantil mientras que la otra parte de tu personalidad, esa que ven los que no te conocen más íntimamente, es de alguien rebelde, independiente, creativa y desapegada. Yo diría que profesionalmente vas a tener un buen año gracias a Júpiter en tu Casa X. Pero Saturno opuesto a tu Luna va a pasar por tu nodo trayendo pruebas que necesitás superar sí o sí, inevitables me atrevería a decir. El libriano puede apoyarte mucho así que recurrí a él, que en principio este año acompaña bastante. Y creo que el estudio lo encaminás. Fuerza y adelante, ya irá mejorando. Kirón

Laboral

Hola Kiron, te sigo desde siempre. Mi nombre es Fernanda y soy del 21-07-1981, a las 09.50 am. En una carta anterior te pregunté por mi vida sentimental para el 2017 y acertaste en un 100%. Este año mi inquietud esta en lo laboral, si este año la economía va a andar bien para mí o se me va a complicar con mi trabajo y clientes. ¡Gracias! Fernanda

Hola Fernanda. Sos de Cáncer, con Luna en Piscis y Ascendente en Virgo. Es un año muy bueno para el comercio, movido, perfecto para abrir nuevos frentes, diversificarse. Eso se debe al tránsito de Júpiter en III que expande el intercambio pero también a Saturno en Casa V, frente a Marte y Mercurio. Tal vez tengas que moverte más para ganar lo mismo pero el secreto estará en no quedarte quieta. Un beso y hasta pronto. Kirón

Liberarse

Buenas tardes Kirón. Mi nombre es Alejandra nací el 28/07/84 y quería saber cómo me irá en este 2018. Gracias

Hola Alejandra. Tenés Sol y Luna en Leo. No puedo darte tu Ascendente pues no tengo tu hora de nacimiento pero sí puedo calcular que Júpiter está actualmente sobre tu Saturno en Escorpio. Digamos que ese bloqueo que solés tener sobre tus emociones reprimidas, tus pasiones, amores secretos o situaciones afectivas complicadas. cede. Rabia, miedo, reclamos, celos, control se expresan y así dejan de molestarte. Buena etapa para decir lo que no habías dicho y para hacer terapia. Lo que te libere psíquicamente es positivo. Un cariño. Kirón

