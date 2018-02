Murió la actriz Emma Chambers, conocida por su rol en Notting Hill

La intérprete británica falleció de causas naturales a los 53 años Fuente: Archivo

25 de febrero de 2018 • 09:21

Emma Chambers, conocida por interpretar a Honey Thacker, la hermana del personaje de Hugh Grant en la comedia romántica Notting Hill (1999), falleció a los 53 años de causas naturales. Así lo confirmó su agente, John Grant, quien describió a Chambers como una mujer absolutamente carismática: "A lo largo de los años, Emma creó una serie de personajes ricos y una enorme carrera. Les dio alegría a muchos y la extrañaremos", remarcó.

Emma Chambers en Notting Hill 2:29

Chambers también alcanzó notoriedad por su protagónico en la comedia de la BBC, The Vicar of Dibley, donde interpretó a Alice Tinker desde 1994 a 2007. Asimismo, en televisión formó parte de programas como Take a Girl Like You y Little Robots.

Emma Chambers en The Vicar of Dibley 1:25

Hugh Grant, su compañero en la comedia romántica que co-protagonizó junto a Julia Roberts, le dedicó un sentido mensaje en Twitter: "Emma Chambers fue una persona divertidísima, muy cálida, y por supuesto una actriz brillante. Esta es una noticia muy triste", escribió el actor. Por otro lado, diversos colegas de la actriz también manifestaron su dolor en las redes.

En 1991, Emma se casó con el actor Ian Dunn, con quien vivía en Lymington, Hampshire hasta el momento de su fallecimiento.