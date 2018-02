Elisa Carrió rompió el silencio y apuntó contra los Moyano: "Es una familia de criminales"

La líder de la CC pidió que los jefes de Camioneros "marchen" a la Justicia; criticó la demora de Macri para desplazar al funcionario con una cuenta en Andorra

25 de febrero de 2018 • 10:08

Elisa Carrió volvió al ruedo. La líder de la CC-ARI y referente de Cambiemos salió a apoyar a Mauricio Macri en su pelea contra Hugo Moyano . Tras permanecer en silencio durante varias semanas por sus vacaciones, la diputada nacional dijo que el jefe de Camioneros es "un criminal".

"Si en algo uno avala al presidente Macri es en esta lucha. Yo di la lucha contra toda la corrupción kirchnerista", afirmó Carrió en una entrevista que concedió al diario El País, de Uruguay.

La líder de la CC resaltó que "la Argentina no puede seguir en manos de mafias" y que Macri tiene su aval para dar esa batalla, aunque le pidió al Gobierno que evite los errores no forzados, como el caso de Valentín Díaz Gilligan, el exfuncionario que no declaró una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares.

"Lo que pasa es que hay que evitar otros errores justamente para tener el apoyo popular. Lo que no se puede es emprender esta lucha y cometer errores, diría nimios, pero graves a los ojos de la opinión pública", señaló Carrió.

La legisladora dijo que Macri debería haber apartado a Valentín Díaz Gilligan en un segundo. "Sí, pero tardó. Eso se hace en un segundo. No hay que esperar. Lo que prometimos a la sociedad es la república, la transparencia, el hambre cero y la prosperidad económica y social. En algunas cosas estamos bien y en algunas otras estamos atrasados", sostuvo.

"Muchas muertes no se explican"

Luego de la multitudinaria marcha de Camioneros contra el Gobierno, Carrió rompió el silencio en un reportaje que concedió en Uruguay, donde mantuvo encuentros de trabajo con el embajador argentino, Mario Barletta, diputados del Parlasur por la CC y empresarios.

Durante la entrevista, arremetió contra Hugo y Pablo Moyano. "Yo creo que es una batalla que vale la pena darle. Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia", aseveró.

Para Carrió, el líder camionero "es el jefe de la mafia sindical". "Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó.

En ese marco opinó que "el principal pacto que tuvo Kirchner fue con Moyano". "Por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país", remarcó.