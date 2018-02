MWC 2018: Huawei presentó una notebook con pantalla sin marcos y una webcam escondida en el teclado

La Huawei Matebook X Pro; el 90 por ciento del frente es pantalla, ya que reduce al máximo posible los marcos Fuente: LA NACION

25 de febrero de 2018 • 11:54

BARCELONA.- Huawei iba a presentar su smartphone estrella para este año, el P20, en el Congreso Mundial de Móviles que comienza mañana en esta ciudad, pero cambió de decisión: dejó ese anuncio para París a fin de marzo. Y optó por usar la presencia de la prensa en esta ciudad para presentar su notebook Huawei MateBook X Pro. El equipo tiene dos particularidades que la destacan del resto: una, la pantalla FullView sin marcos; es un panel de 14 pulgadas y 3000 x 2000 pixeles de resolución que ocupa el 91 por ciento del frente del equipo. Más que la Dell XPS 13 2018 o la Thinkpad X1 Carbon, dice Huawei, que tienen una relación de la pantalla al resto del frente del equipo que ronda el 80 por ciento.

La compañía apostó por una pantalla que ocupe todo el frente de la portátil, pero se encontró con un problema: no tenía lugar para ubicar la webcam. Así que la puso debajo de una tecla. Es una cámara emergente, que queda oculta cuando no se la necesita, y esto tiene una segunda ventaja: para los preocupados por su privacidad, la cámara se puede ocultar debajo del teclado y así no tener miedo de que alguien hackee el equipo y nos espíe; Lenovo, por ejemplo, encontró otra solución con una persiana que se mueve con una tecla. Son alternativas analógicas para evitar un ataque digital.

Cómo funciona la cámara de la Huawei Matebook X Pro que se esconde en el teclado 0:4

Video

El resto del equipo es similar a otras portátiles del mercado: la MateBook X Pro está hecha en una sola pieza de aluminio, pesa 1,3 kilos, tiene 14,6 mm de grosor, usa un procesador Intel Core de 8va generación, gráficos Nvidia GeForce MX510, cuatro parlantes, cuatro micrófono, dos puertos USB-C, un puerto USB convencional, y un sensor biométrico integrado al botón de encendido. Corre Windows 10. La compañía dice que tendrá un precio base internacional de 1500 euros cuando salga al mercado antes de mitad de año.

Huawei dice que la Matebook X Pro tiene el touchpad más grande de su clase; el botón de encendido incorpora un sensor biométrico Fuente: LA NACION