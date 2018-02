La muerte de Emma Chambers: el dolor de Hugh Grant y el recuerdo de sus colegas

El actor trabajó junto a la intérprete británica en Notting Hill en 1999 Fuente: Archivo

25 de febrero de 2018 • 12:17

La actriz británica Emma Chambers, quien alcanzó popularidad por interpretar a Honey Thacker, la hermana del personaje de Hugh Grant en Notting Hill, falleció a los 53 años de causas naturales. "A lo largo de los años, Emma creó una serie de personajes ricos y una enorme carrera. Les dio alegría a muchos y la extrañaremos", remarcó su agente, John Grant, al dar a conocer la triste noticia.

Emma Chambers en el final de Notting Hill 1:25

Video

De manera inmediata, sus colegas reaccionaron ante el fallecimiento de la actriz, cuya causa se desconoce hasta el momento. Grant , su compañero en la comedia romántica que co-protagonizó junto a Julia Roberts , le dedicó unas palabras en Twitter: "Emma Chambers fue una persona divertidísima, muy cálida, y por supuesto una actriz brillante. Esta es una noticia muy triste", expresó el actor, muy conmovido.

El actor británico James Dreyfus también acudió a Twitter para despedir a su colega. "Que descanses en paz, hermosa y talentosa Emma Chambers. Eras única y muy graciosa. Demasiado joven. Mis pensamientos están con la familia".

Emma Freud, quien fue supervisora de los guiones de Notting Hill y de la serie de la BCC The Vicar of Dibley - protagonizada por Chambers -, se sumó a las voces que recordaron a la fallecida actriz. "Era una gran comediante, una gran actriz, y una persona dulce, tierna e inusual, ¿cómo podías no quererla?", expresó en varios tuits.

"Siempre era abrazada de esta forma por la hermosa y única chispa que era Emma Chambers. Nunca me importó. La quería. Mucho.", escribió su compañera en The Vicar of Dibley, Dawn French.

Por su parte, la actriz de The Crown y Silent Witness, Samantha Baines, también recordó a su colega con un inspirador mensaje. "Estoy muy triste por el fallecimiento de Emma Chambers, esos chistes al final de The Vicar of Dibley eran increíbles para una chica que soñaba con ser divertida en la televisión".