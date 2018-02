Diego Schwartzman venció a Fernando Verdasco y se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro: será 18° del mundo

Diego Schwartzman festejó su segundo título ATP en Rio de Janeiro

25 de febrero de 2018 • 18:42

Diego Schwartzman jugó su primera final en un ATP 500 frente al ex número 7 del mundo Fernando Verdasco y no le pesaron los antecedentes: con el triunfo cerró una semana perfecta en Río de Janeiro. Una semana en la que no cedió ni un set. El argentino logró imponerse en una hora y 23 minutos por 6-2 y 6-3 en la final del ATP 500 de Rio de Janeiro y desde mañana será el 18° del mundo.

El Peque llegó a esta instancia luego de vencer en semifinales al chileno, y próximo rival en la Copa Davis, Nicolás Jarry por 7-5 y 6-2. Por su parte, el español había despachado al italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5.

Con este título Schwartzman alcanzó su segundo título ATP, ya que se había consagrado en el ATP 250 de Estambul 2016. Además suma dos finales en Amberes 2016 y 2017.