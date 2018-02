De los lectores: cartas & mails

26 de febrero de 2018

Un método repetido

El 31 de julio de 2001 la nacion publicó una carta mía en la que comentaba que, por una huelga realizada el 14 de mayo de ese año en reclamo de mejoras salariales, lo gremios de la fruticultura y socios de otros sindicatos cortaron las rutas de acceso al puerto de San Antonio Este y Buenos Aires por 30 días, en plena cosecha. Los piquetes estaban organizados por Luis D' Elía y el sindicalista Hugo Moyano. Las pérdidas fueron millonarias en dólares, además del daño que causaron al comercio exterior. Señalé entonces que era el momento de decir "basta de piquetes, basta de Moyanos". Más de un periodista de renombre me entrevistó por esta carta. Pasaron 17 años y todo sigue igual, estos periodistas siguen entrevistando a Moyano, D' Elía y otros. Me pregunto: como sociedad, ¿no somos responsables de que estos personajes continúen? ¿Cuándo llegará el día en que digamos "basta" y para siempre, a la extorsión ?

Carlos Lo Tártaro

DNI 7.731.835

Empleo en Alemania

Durante 2017, el desempleo en Alemania marcó su nivel más bajo de los últimos 25 años. Según la Agencia Federal de Empleo se situó en el 5,3%, muy por debajo del promedio de la zona euro (7,3%). Curiosamente, Alemania posee un marco normativo laboral en el que se pone al trabajador como "eje". Siendo Alemania el país más industrializado de Europa (cuarto a nivel mundial), cuenta con una legislación laboral considerada poco flexible (el despido directo sin causa, salvo algunas excepciones, es improcedente). Es un ejemplo de que un buen desarrollo del mercado laboral puede coexistir con un régimen normativo de clara vocación de tutela y protección del trabajador.

Aníbal Enrique

DNI 24.463.478

Justicia sin venganza

Coincido con los numerosos editoriales de la nacion acerca de las vejaciones, horribles sevicias en varios casos, que padecen los presos -con y sin condena- por violaciones a los DD.HH. en los 70. Como una buena parte del país tengo la convicción de que podemos y debemos tener justicia sin venganza y memoria sin revancha. Empero, lastimosamente, desde la reapertura de los juicios impulsada por Néstor Kirchner hace casi quince años, priman la venganza y la revancha en detrimento de la justicia y la memoria. En 2014, pedí informes desde mi banca de diputado nacional para que el Ejecutivo comunique la situación de los presos, básicamente su estado de salud. Obra en mi poder la respuesta del Servicio Penitenciario enumerando uno a uno el cuadro de salud de los encartados. Aún hoy provoca literalmente horror los diagnósticos de patologías terminales deficientemente tratados, sobre todo a partir de la orden de que no se produzcan traslados a hospitales, sino que sean asistidos en los propios penales. Un país civilizado se caracteriza por tratar a sus enemigos humanitariamente y a sus presos del mismo modo. La lucha por los DD.HH. se deslegitima si trata con mortificación e inhumanamente a los presos precisamente enjuiciados por la violación de esos derechos. La ley del talión hace bastante tiempo que ha sido inhumada en la parte del planeta a la que supuestamente pertenecemos. Lo primero que debe hacerse es aplicar la prisión domiciliaria que establece el Código Procesal para los septuagenarios. Lo segundo, que la Justicia se honre a sí misma y asuma su genuina majestad: ser justa.

Alberto Asseff

Diputado nacional (M.C.)

DNI 4.394.932

La fórmula japonesa

Cuando estamos cumpliendo 120 años de relación con Japón, vale la pena mirar a ese socio estratégico no solo como un inversor potencial y un importante comprador de alimentos y energía sino como argentinos, ir más allá y aprender de su orden y cultura. Un pequeño país con varios millones de habitantes más que nosotros, que ha sufrido guerras y catástrofes naturales se repone una y otra vez con la cultura del trabajo y el respeto por el prójimo. Un país donde aun se respeta la palabra y el apretón de manos para llegar a un acuerdo. Japón es un grande en todo sentido y es un orgullo que su primer ministro nos visitara después de 57 años y su actual embajador ayude tanto a la integración. Espero sinceramente que la Argentina no desaproveche esta oportunidad porque atrás de esto hay enormes posibilidades para trabajo genuino de miles de compatriotas.

Lejos de la violencia verbal y la conflictividad (que a nosotros nos encanta), Japón avanza en silencio con políticas de largo alcance. Allí lo que vale es la actitud y la pasión por lo que uno hace, sea del sector público o privado. Ojalá podamos incorporar esta filosofía en el largo plazo.

Patrick Campbell

DNI 11.650.509

Nacer es un derecho

No soy feminista, no soy machista. No soy fan de ningún "ismo". Busco el sentido común. ¿Por qué mezclar el reclamo de la violencia de género con el del aborto? ¿Acaso acá no estaríamos matando niñas? Niñas sin voz... pobres, ricas, con el 100% de sus capacidades, con alguna discapacidad...niñas. Y niños. Abortar es un deseo (dolorosísimo y con resultados discutibles). Y si fuese un derecho, no puede suprimir otro derecho superior .Nacer es un derecho.

María Josefina Codeglia

DNI 23.376.257

Estado del PAMI

Me dirijo al Presidente para hacerle saber sobre el verdadero estado del PAMI. Creo que no ha sido bien informado por el responsable del organismo, señor Basavilbaso. Los jubilados, además de los dolores físicos y emocionales propios de la edad, padecemos una absoluta falta de atención de esa institución. Largas colas y aproximadamente cuatro meses de espera para obtener turnos médicos (de solo 15 minutos por paciente), centros insuficientes para realizar estudios, radiografías y otras especialidades con largas esperas. Aceptamos con resignación el 50% de rebaja en los medicamentos, los cuales han aumentado su valor en casi un 100% por los laboratorios, sin control alguno. Nos cierran todas la puertas. ¿Por qué? Ya estamos grandes, recuerde que lo hemos votado esperanzados, pero todo tiene un límite.

Mario Feller

marfe44@gmail.com

En la RedEn la Red

facebook

Premio para el billete de $500, elegido el mejor del mundo

"Muy lindos...Pero no alcanza para casi nada o mejor dicho para muy poco. Maldita inflación"

Susana Almada

"Todo bien con los animales, pero tenemos muchos héroes para homenajear"

Hernán H. Alzamora

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)