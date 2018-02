Carrió trató a Moyano de "criminal" y apoyó la reelección de Macri

La diputada cuestionó la demora en desplazar a Díaz Gilligan por la cuenta en Andorra Crédito: El País/DPA

26 de febrero de 2018

Tras varias semanas de silencio por vacaciones, la diputada nacional Elisa Carrió reapareció con los dardos afilados y una fuerte muestra de apoyo al presidente Mauricio Macri , aunque también hubo críticas para su gobierno.

La líder de la Coalición Cívica (CC) trató de "criminal" a la familia Moyano , volvió a fustigar al kirchnerismo por los casos de corrupción y ninguneó a Cristina Kirchner . También cuestionó la actitud del Gobierno por su proceder ante "errores" como el de Valentín Díaz Gilligan , exsubsecretario general de la Presidencia.

Luego de la multitudinaria marcha de Camioneros contra el Gobierno la semana pasada, Carrió rompió el silencio en un reportaje que concedió en Uruguay al diario El País. La legisladora visitó el país vecino, donde mantuvo encuentros de trabajo con el embajador argentino, Mario Barletta, diputados del Parlasur por la CC y empresarios.

Durante la entrevista, arremetió contra Hugo y Pablo Moyano. "Yo creo que es una batalla que vale la pena darle. Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo, también. Así que marchen, pero que también marchen a la Justicia", aseveró.

Según Carrió, el líder camionero "es el jefe de la mafia sindical" en la Argentina. "Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó.

En ese sentido, opinó que "el principal pacto que tuvo Kirchner fue con Moyano" y que ese acuerdo "fue explícito hasta la misma muerte" del expresidente.

"Por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país", remarcó. Y agregó: "Él [Moyano] comenzó a poner las condiciones hasta que empezó también a condicionar a Kirchner".

Ante las acusaciones de Moyano acerca de una persecución judicial en su contra impulsada desde el Gobierno, Carrió rio.

Además, la expresidenta Cristina Kirchner también fue eje de críticas. "No la veo en la política", dijo la dirigente.

"[Cristina] no tiene relevancia frente a un peronismo que se va unificando. El peronismo la odia a Cristina, el peronismo histórico, el peronismo de provincia. Ella odia a los PJ y los PJ la odian a ella. Así que eso divide. Lo que divide es ella", respondió.

Por su parte, la diputada defendió con contundencia la gestión de Macri, a quien -dijo- apoyará en un eventual intento de ser reelegido en 2019. "Si seguimos cumpliendo el acuerdo que es república, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos, yo obviamente voy a apoyar la reelección de Mauricio", adelantó.

"Si en algo uno avala al presidente Macri, es en esta lucha. Yo di la lucha contra toda la corrupción kirchnerista", afirmó Carrió en la entrevista, en referencia a la pulseada con Moyano.

Los "errores" del Gobierno

La líder de la CC resaltó que "la Argentina no puede seguir en manos de mafias" y que Macri tiene su aval para dar esa batalla, aunque le pidió al Gobierno que evite los errores no forzados, como el caso de Valentín Díaz Gilligan, el exfuncionario que no declaró una cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares.

"Lo que pasa es que hay que evitar otros errores justamente para tener el apoyo popular. Lo que no se puede es emprender esta lucha y cometer errores, diría nimios, pero graves a los ojos de la opinión pública", señaló.

Según Carrió, Macri debería haber apartado a Díaz Gilligan apenas se conoció la irregularidad de su cuenta en el exterior.

"Tardó. Eso se hace en un segundo. No hay que esperar. Lo que prometimos a la sociedad es la república, la transparencia, el hambre cero y la prosperidad económica y social. En algunas cosas estamos bien y en algunas otras estamos atrasados", sostuvo la legisladora.

Carrió dijo también que el buen vínculo que la une con el Presidente desde hace algunos años se mantiene intacto. "[La relación es] excelente. Directa, absolutamente directa, solamente personal, no puede haber nadie. Los periodistas pagarían por ver esas conversaciones, que casi terminan en boxeo y después en un asado", señaló la diputada.