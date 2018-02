Grabois y la alianza con la CGT: "No me importan los prontuarios"

El dirigente social ratificó la confluencia con Moyano Fuente: Archivo

Delfina Galarza SEGUIR 26 de febrero de 2018

"No me importan los prontuarios de ningún dirigente, nosotros en la CTEP tratamos de predicar con el ejemplo y después hacer las alianzas que tengamos que hacer": de esa forma, en diálogo con LA NACION, Juan Grabois, conductor de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), evaluó la confluencia con el jefe del gremio de los camioneros, Hugo Moyano , que lo llevó al escenario de la protesta del 21 de febrero.

Grabois aseguró que existe una reconfiguración del mapa gremial y consideró que las organizaciones sociales dejaron de ser el "furgón de cola" que acompañaba al sindicalismo tradicional.

El dirigente social es una de las voces que lideran el "tridente de San Cayetano", conformado también por las agrupaciones Barrios de Pie (BP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC), quienes luego de la marcha convocada por Hugo y Pablo Moyano anticiparon el surgimiento de un nuevo "bloque social".

Días antes de la marcha, el hombre de confianza del Papa Francisco ya había definido su postura al aclarar que la alianza con Moyano era de carácter "táctico". Uno de los objetivos de Grabois es plantear una central única de trabajadores que agrupe tanto al sector público como privado e incluya bajo su ala a los trabajadores de la economía popular.

En ese mismo sentido Grabois precisó que la intención de esta unión con el moyanismo, la CGT , y todos los gremios que se reconocieron en contra de las "políticas de ajuste" no tiene finalidad electoral.

La aclaración no es caprichosa en el marco de las especulaciones en torno a su acercamiento al kirchnerismo. Dos meses atrás, incluso, mantuvo un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.

Tanto la CTEP como Barrios de Pie coincidieron en que su interlocutor directo dentro de la CGT es Juan Carlos Schmid e incluso admitieron un acercamiento en este último tiempo con Pablo Moyano, a quien Grabois describió como "un tipo de barrio con actitud humilde, muy preocupado por lo que les pasa a sus compañeros". Schmid fue quien se llevó todas las rosas. Grabois se refirió al líder sindical como un ejemplo a seguir y sostuvo que "vive como un obrero".

La relación no es la misma con Hugo Moyano. Grabois dijo que no conoce al líder camionero y además consideró que su discurso de cierre de la convocatoria de la semana pasada "fue malo". "No retomó los planteos de convocatorias anteriores ni los seis puntos del documento de Mar del Plata e hizo en una parte del discurso una defensa personal", agregó. Ya se pueden observar algunos indicios de esta alianza: la CTEP irá hoy a la conferencia de prensa que realizarán la CGT y la CTA de los Trabajadores para anunciar detalles de una protesta pública prevista para este miércoles.