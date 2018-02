Sin descanso: The Rolling Stones anuncia una nueva gira

Meses después de finalizar su tour No Filter, Mick Jagger y los suyos anunciaron nuevas fechas en Europa Fuente: Archivo

26 de febrero de 2018 • 10:36

El 25 de octubre pasado, en el U-Arena de Nanterre, Francia, los Rolling Stones se despedían de su gira mundial No Filter. Y, claramente, conociendo la vitalidad de Mick Jagger y los suyos, se trataba más de un "hasta pronto" antes que de un "adiós".

Por eso no resulta sorprendente que los británicos hayan anunciado un nuevo tour que, por el momento, sólo tendrá fechas en suelo europeo. Así, la banda iniciará con un show en Dublín, Irlanda, el próximo 17 de mayo, y concluirá el 8 de julio en Varsovia, Polonia.

El tour también prevé una actuación en el London Stadium de Londres (el 22 de mayo), lugar en el que la banda no se presenta desde hace 5 años, cuando hizo una gira para celebrar sus 50 años en el mundo del rock. A través de su sitio web, se informan también fechas en el Estadio Old Trafford de Manchester (el 5 de junio), en el Murrayfield Stadium de Edimburgo (el 9), en el Principality Stadium de Cardiff (el 15), y en el Twickenham Stadium de Londres (el 19).

Las fechas fuera del Reino Unido incluyen shows en el Olympiastadion de Berlín (el 22 de junio), en el Orange Velodrome de Marsella, Francia (el 26), el Mercedes-Benz Arena de Sttutgart, Alemania (el 30), en el Letnany Airport de Praga, Austria (el 4 de julio) y un cierre en Varsovia, Polonia, aunque no se descartan más fechas, según informó la agencia oficial Télam.

Según informaciones publicadas en los últimos días, en esta gira podría regresar a la banda su histórico bajista Bill Wyman, aunque por el momento nada ha sido confirmado.

Formada por el cantante Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ron Wood, y el baterista Charlie Watts, The Rolling Stones es la banda más longeva del rock and roll, con 56 años de historia. En diciembre de 2016, el grupo lanzó Blue & Lonesome, el vigesimoquinto álbum de su extensa carrera.

El nuevo video de The Rolling Stones - Ride 'Em On Down 3:17

