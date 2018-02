Zinedine Zidane: "Ojalá que Neymar se recupere y pueda jugar contra Real Madrid"

Zidane no celebró la lesión de Neymar Fuente: Reuters

26 de febrero de 2018 • 10:01

El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , aseguró este lunes que no le gustó que se lesionara Neymar y añadió que desea que pueda estar recuperado para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League , el 6 de marzo ante el PSG en París.

"A mí no me gusta que los jugadores se lesionen y no estoy contento por la lesión de Neymar", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga del martes contra el Espanyol.

"Ojalá que pueda estar en este partido. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión", añadió el técnico blanco, que negó que la eventual ausencia del astro brasileño pueda condicionar el encuentro.

"No va a influir en nada sobre lo que pasará en el partido de la próxima semana, eso seguro. Si no juega lo hará otro gran jugador, no será lo mismo pero será alguien muy motivado y preparado para este tipo de partidos", explicó Zidane.

Neymar se retiró ayer en el minuto 80 del partido de liga contra el Marsella, tras doblarse el tobillo derecho en una acción sencilla ante el defensor Bouna Sarr.

El jugador fichado del Barcelona por 222 millones de euros inmediatamente hizo gestos de dolor, antes de salir en camilla con las manos en la cara mientras lloraba y es duda para la vuelta de octavos de 'Champions' en París, donde el PSG busca levantar la derrota 3-1 de la ida para dar la vuelta a la eliminatoria.

Por su parte, Zidane tampoco adelantó si tendrá disponibles a sus propios lesionados (Modric, Marcelo y Kroos) para ese crucial encuentro.

"Están ahí con la recuperación, de momento, no trabajaron hoy con nosotros, pero no significa nada, están trabajando mucho los tres", dijo Zidane.

"Vamos a ver a partir del miércoles lo que va a pasar con los tres", dijo el técnico blanco, que se confesó "optimista" de cara a su recuperación para París.

"La idea es intentar recuperarlos a todos. Pero, no soy de meter presión, sé que hay unos plazos, guardar unas precauciones y en eso estamos", advirtió.