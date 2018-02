Diego Santilli: "Macri, Vidal y Larreta tienen que ir por la reelección en 2019"

El vicejefe de gobierno porteño apuesta por la continuidad de las principales figuras de Cambiemos; defiende la actitud de Macri ante las denuncias y comparte la postura oficial en el caso Chocobar Crédito: Patricio Pidal/AFV

Matías Moreno SEGUIR 27 de febrero de 2018 • 07:56

Cae el sol en un rincón de Recoleta. Diego Santilli está parado en la vereda de Avenida del Libertador y Tagle cuando se topa con la esposa de Horacio Rodríguez Larreta , la wedding planner Bárbara Diez, y su hija menor. El vicejefe de gobierno porteño respira aire fresco después de una larga reunión de trabajo con los legisladores del oficialismo en el restaurante Pizza Cero, escenario frecuente de los mítines políticos del macrismo.

Santilli es uno de los comensales habituales de la "mesa chica" del Pro. Desde que la ola amarilla empezó a salpicar a la Capital asciende en la estructura de poder del partido que lidera Mauricio Macri . Fue ministro de Ambiente y Espacio público de la Ciudad y senador nacional. En las legislativas pasadas estuvo al frente del armado de la campaña de Elisa Carrió junto con el lilito Maximiliano Ferraro. De origen peronista y perfil conciliador, su nombre se mencionó durante el verano como eventual reemplazante de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo.

Pocas horas después de la protesta multitudinaria de Hugo Moyano en el centro porteño, Santilli confía en que Macri será el vencedor en la pulseada con el camionero. No muestra preocupación por la caída de imagen del Presidente después de la reforma previsional ni por los insultos que se escucharon en canchas del fútbol argentino. Al contrario, asegura que Macri debe competir por la reelección en 2019. También apuesta por la continuidad de Larreta y María Eugenia Vidal en la Capital y la provincia de Buenos Aires. El futuro político de Santilli después de su mandato en la ciudad aún es una incógnita.

En una entrevista con LA NACION, defiende la actitud de Macri ante el escándalo que protagonizó Triaca y las revelaciones sobre los vínculos del ministro de Finanza, Luis Caputo , y el exfuncionario Valentin Díaz Gilligan con las sociedades offshore. También comparte la postura oficial en el caso Chocobar y afirma que Daniel Angelici "no tiene la injerencia que se dice".

- ¿Es posible una tregua con Moyano o no hay vuelta atrás?

-No creo que tenga que ver con treguas, sino con entender en la Argentina que estamos. La marcha fue absurda y egocéntrica. No existe ninguna de las condiciones para que suceda ese tipo de manifestación. Además, tenés a un presidente que dialoga con todos los sectores para lograr políticas de fondo.

-En la ciudad tuvieron una buena relación con Moyano, ¿qué pasó?

-Está preocupado por sus temas personales. Fue una marcha política.

LOS INSULTOS Y LAS DENUNCIAS

-¿El Gobierno debería preocuparse por los insultos a Macri en las canchas del fútbol argentino? ¿Hay un clima de malestar social?

-El Gobierno y el Presidente no tienen nada que ver en ese tema. Claro que hay malos arbitrajes, pero...

-¿Macri no tiene injerencia en el fútbol?

-El Presidente es fanático de Boca , como Larreta, de Racing, o Santilli, de River. Nos encanta ver ganar a nuestros equipos, pero de ahí a meter al Presidente...Es un disparate, es ver fantasmas donde no hay. El tema [de los insultos en las canchas] se politizó.

-La UCR y la CC pidieron una actitud más firme de Macri ante las denuncias contra los funcionarios. ¿Corren el riesgo de que la opinión pública perciba que se repiten prácticas de gobiernos anteriores y que son "más de lo mismo"?

-De ninguna manera. La transparencia es un reclamo de la sociedad que viene desde hace muchos años, que la política no quiso ver o no pudo resolver. Nuestro Presidente lo está abordando en todos los sectores. Ya lo dijo: cada vez que haya una duda, el funcionario debe prestarse a resolver su situación. Pasó con Gómez Centurión en la Aduana, que se defendió y salió absuelto. Eso tendría que haber hecho Moyano, en vez de hacer una manifestación.

-¿Macri tendría que haber sido más severo en los casos de Triaca, Caputo o Díaz Gilligan?

-Triaca pidió disculpas, cometió un error. Es un ministro muy valioso, ha hecho un trabajo muy fuerte. Caputo es un ministro que viene de la actividad privada, no tenía nada que ver con la política, y [sus vínculos con las sociedades offshore] son parte de los desenvolvimientos del sector privado. Y Díaz Gilligan presentó la renuncia. Hay una forma de trabajar distinta en nuestro gobierno.

-¿En la "mesa chica" de Pro analizan la posibilidad de que Vidal sea la candidata a presidente en 2019 ante la caída de la imagen de Macri?

-Nuestra cabeza tiene que estar puesta en la gestión de todos los días. Como uno más del equipo de Cambiemos y del Pro, me encantaría que el Presidente, mi líder, vuelva a tener cuatro años de mandato. Es lo que quiero acompañar, pero para eso falta mucho tiempo.

-¿Larreta y Vidal tienen que ir por la reelección en 2019 como Macri?

-Por supuesto. Es una visión personal. María Eugenia es una dirigente distinta, de otro planeta. Y Horacio es un animal de trabajo. Voy a estar a acompañando. Me encantaría que Mauricio, Horacio y María Eugenia siguieran y reeligieran en sus puestos porque sería muy importante para continuar con este proyecto de cambio. Eso redunda en una mejor gestión. Es una decisión para más adelante y que tienen que tomar ellos.

EL ROL DE ANGELICI

-¿Por qué Daniel Angelici tiene tanto poder en la estructura del Pro? Carrió pidió varias veces que Macri lo aparte.

-Angelici es el Presidente de Boca y está en la AFA...

-Y tiene injerencia política.

-No siento que tenga la injerencia que se dice que tiene.

-¿No tiene injerencia en la Justicia?

-Trabajamos por una Justicia independiente, que actúe en tiempo y forma, y que no haya ningún político o funcionario que interceda sobre el Poder Judicial.

-¿La Justicia no está actuando bajo la lógica del péndulo?

-Es lo que no debiera. Y el objetivo es que cambie esa situación.

-Al Pro le gusta armar "equipos", ¿usted convocaría a Carrió o Durán Barba?

-Son dos cosas distintas. En términos políticos, la convocaría a Carrió. Ahora si requiero de un consejo o estrategia, lo llamó a Durán Barba. Carrió es central en nuestro equipo en la ciudad y también en el país.

-La UCR dijo que el Gobierno deberá mostrar resultados en 2019 para que la mayoría vuelva a votar a Cambiemos. ¿Comparte ese diagnóstico?

-Siempre tenemos que mostrar resultados. El propio Presidente dijo que lo van a evaluar por cuánto reduzca la pobreza.

CHOCOBAR Y LA NUEVA DOCTRINA

-¿Comparte la defensa de Macri y Bullrich a la actuación del policía Luis Chocobar?

-Siempre vamos a defender a aquel que cuida la vida de los vecinos. La Justicia actúa, pero nosotros creemos en la defensa de aquel que protege la vida de los vecinos. En este caso hubo una persona que le metió once puñaladas a un turista, un ciudadano. Siempre vamos a estar acompañando a aquel que defienda la vida de los vecinos.

-Entonces, usted está de acuerdo con el cambio de "doctrina" que plantea Bullrich.

-No sé qué significa el cambio de doctrina. Sí creo que tenemos que respaldar a nuestras fuerzas. La mejor manera de hacerlo es educarlas, capacitarlas y dotarlas de todos los elementos tecnológicos necesarios para enfrentar el delito. También respaldarlas a la hora del accionar. Y no me refiero donde hay una situación corrupta no deseada, sino donde hay una fuerza que actúa contra el delito. Eso tenemos que respaldar.

-Bullrich sostuvo que sería este sería un bueno momento para volver a debatir el uso de las pistolas Taser. ¿Coincide?

-No tengo claro si es un buen momento o no. Tenemos que lograr el equilibrio en la Argentina. ¿Qué pasa en caso de un enfrentamiento? ¿Utiliza el arma o la Taser? Los argentinos pasamos de un extremo a otro. O cero utilización o hay que utilizar. El policía tiene que saber cuándo actuar. Eso requiere tiempo y formación.

DESPIDOS Y AJUSTE

-¿Habrá más despidos en la Capital por el acuerdo de responsabilidad fiscal?

-Estamos planteando cambiar gasto por inversión. Es lo que el país necesita. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que acompañamos. Tenemos una reducción muy fuerte de ingresos brutos, que impacta sustancialmente en la Ciudad. La administración va a perder 9,5 por ciento de sus ingresos al final de estos cinco años. Eso es mucha plata. Obviamente, eso se va a amortiguar con una menor inversión y un ahorro del gasto.

-¿También habrá más recortes de cargos políticos?

-Ya hicimos este año un recorte de 500 millones de pesos. Además, vamos a plantear una suerte de reforma integral en algunas áreas del gobierno de la ciudad.

-La purga de familiares de ministros solo alcanzó a 12 funcionarios en la Nación. En la ciudad adhirieron al decreto, ¿van a ir a fondo contra el nepotismo o quedará solo en el anuncio?

-Totalmente. Es lo que tenemos que hacer.