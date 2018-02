La ironía de Juan Román Riquelme: "Cuando estuvo Menem, River ganó un montón de títulos"

Riquelme sobre la Supercopa argentina: "Es un clásico, es distinto. No cuentan los 24 puntos de diferencia" Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

26 de febrero de 2018 • 15:57

Juan Román Riquelme siempre fue un gran medidor de sus declaraciones. Siempre dejó en claro lo que piensa y cuáles son los manejos que después se hacen con sus palabras. Por eso, este lunes en diálogo con 90 minutos expuso lo que piensa sobre la actualidad de Boca , su futuro en el club y sobretodo del momento político que se está viviendo en la tribuna.

"Macri debe tener unos líos bárbaros y tiene la cabeza en otra cosa. Boca está primero cómodo. De política no entiendo. No me acuerdo cuántos años estuvo un presidente y cuántos el otro. Pero con Carlos Menem, River ganó un montón de títulos", señaló el ex 10 xeneize en relación a los cantos que se han escuchado durante los partidos que aluden en contra del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Luego fue claro con su deseo de pertenecer a la familia de Boca desde otro lado. Si bien no sabe cómo, tampoco lo quiere declarar para no pisar en falso. "Si yo tengo que hacer algo con el fútbol es ser entrenador de Boca o seré presidente de Boca. Sé que si en algún momento las cosas no están bien yo tendré que ayudar", apuntó.

Además expresó que está en una disyuntiva en cuanto qué hacer el 14 de marzo, fecha señalada para la Supercopa argentina, porque también juega por la Champions League Barcelona con Chelsea, y Riquelme siempre suele viajar a España para esa fecha. "Estoy viendo si me quedo para ver el Boca-River o me voy a ver Barcelona-Chelsea", dijo y añadió: "La final entre Boca y River la ganará el que juegue mejor. Lo de Menem lo dije en broma."

Riquelme elogió a Carlos Tevez, Cristian Pavón y Edwin Cardona; y reiteró que el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto ya ganó este torneo. "Boca sacó una ventaja grande, encontró tranquilidad. Tiene situaciones de gol, no es un equipo vistoso pero gana claramente. Hace unas fechas se decía que jugaba mal, pero gana. Ayer aceleró, bajó, volvió a acelerar y lo ganó", opinó. "Estoy muy contento, me hace poner muy feliz Boca. Hace unos meses dije que este torneo está terminado."

"No podemos comparar a Tevez con Walter Bou y Wanchope Ábila. Y no le falto el respeto a ellos. Pero Carlos tiene otra jerarquía. Lo sostendré toda la vida: tiene alma de 9. Ayer hizo un gol de 9, y contra Banfield y San Lorenzo también. Lo único que ruego es que no se lesione", puntualizó sobre el jugador recién llegado de China.

"Cardona a Boca lo hace jugar a otra cosa. Tiene un poco de pausa. Cuando él no juega, Boca no tiene pausa, como el clásico de verano que era todo choque y pelea, y rogar que Tevez o Pavón hagan un gol", explicó.

"Pavón hoy juega por el costado, más de ataque que defensa, y Argentina no tiene muchos jugadores por derecha. Me encantaría que se juegue como antes, por todo el frente de ataque, sería complicadísimo de marcar, mucho más difícil. Es rápido, golpea la pelota muy fuerte. Lo veo para la selección. A Messi lo puede ayudar mucho", sentenció en cuanto a las posibilidades de citación a la selección del jugador.