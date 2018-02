La historia de los dos "tapados" que incluyó Marcelo Gallardo en la lista de la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de los 30 futbolistas que jugarán la Copa Libertadores Fuente: Archivo

Nicolás Tosi SEGUIR 26 de febrero de 2018 • 16:23

Marcelo Gallardo , entrenador de River , dio a conocer los nombres de los 30 futbolistas para jugar la Copa Libertadores , el gran objetivo deportivo del año para el club. El conjunto millonario debutará el miércoles de visitante contra Flamengo en la primera fecha del grupo 4 del certamen más importante del continente.

Las sorpresas de la lista son dos jugadores de las inferiores: Benjamín Rollheiser y Santiago Sosa. Aquí la historia de cada uno de ellos:

Benjamín Rollheiser:

Tiene 17 años (el 24 de marzo cumplirá 18), es zurdo y puede jugar de delantero o enganche. Hábil y veloz, es una de las grandes promesas de las divisiones inferiores de River a las que llegó en 2014 proveniente de Coronel Suárez, su ciudad natal.

Entre 2010 y 2011, jugó en las inferiores de Estudiantes de La Plata, pero extrañó y regresó a su ciudad para jugar en Deportivo Sarmiento, donde debutó en Primera en el Torneo del Interior con apenas 14 años.

Fue una de las figuras de la Séptima División del conjunto millonario que salió campeona en 2016 en una campaña histórica con 24 triunfos en 27 partidos. Marcó 11 goles en ese campeonato y en octubre subió a la Reserva.

A comienzos de 2017 lo convocaron para la Selección Sub-17 que disputó el Sudamericano de Chile donde fue titular en un partido e ingresó en el banco en otros dos. El equipo quedó eliminado en la primera rueda de certamen.

Seis meses después fue sparring de la selección argentina en la primera gira de Jorge Sampaoli al frente del equipo y sufrió al astro argentino Lionel Messi. "Me pasó algo increíble. Estábamos jugando y me tiró un caño. Nunca vi por dónde pasaron él ni la pelota. Fue como un rayo. Me di vuelta y nos empezamos reír los dos. Es un genio", le contó en ese momento al sitio oficial de River.

Respecto a su estilo de juego se define como delantero por izquierda pero que también puede hacer la banda derecha porque le gusta rotar y moverse por todo el frente de ataque. Su fuerte está en desequilibrar en el uno contra uno porque tiene habilidad en velocidad. Es de hacer goles y también de dar asistencias. Su referente es Gonzalo Pity Martínez.

Santiago Sosa:

Tiene 18 años, juega de volante central y está en las divisiones inferiores del club desde los 10 años.

Proveniente del club Mercedes, de su ciudad natal del mismo nombre, integró el plantel campeón de la Copa Generation Adidas que se jugó en Dallas en 2016. En noviembre de ese año se incorporó al plantel de Reserva dirigido por Luigi Villalba.

Titular indiscutido en cada una de las categorías en las que participó, Sosa es un mediocampista central clásico, con buena marca y gran dominio de pelota que en los últimos años forjó un gran porte físico. Es derecho y perseverante en cada entrenamiento.

La lista de buena fe de River para jugar la Copa Libertadores: