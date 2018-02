Despenalización del aborto: ¿cómo votaría cada legislador en el Congreso?

Una planilla colaborativa registra las manifestaciones públicas de los legisladores sobre el polémico debate Fuente: Archivo - Crédito: Twitter @EcoFeminita

Juliana Argañaraz SEGUIR 27 de febrero de 2018 • 11:53

Un documento compartido creado por la organización Economía Femini(s)ta se anticipa al debate sobre la despenalización del aborto en las cámaras de Diputados y Senadores y reúne las opiniones manifestadas públicamente por los legisladores para contabilizar quiénes votarían a favor y quiénes en contra .

"Cuando salió la nota de que el Gobierno daba luz verde para el debate, todo el mundo se preguntó qué pasaría en una sesión si esto llegara a pasar. Nosotros trabajamos hace tiempo visualizando datos sobre el feminismo, entonces con mi compañero Andrés Snitcofsky nos pusimos a armar esta planilla. La subimos el sábado a la noche y al instante comenzó a entrar gente a completarla", contó a LA NACIÓN Mercedes D'Alessandro, doctora en economía y directora de la organización.

"Pedimos que cada uno participara poniendo la data pero sí o sí con la fuente, que puede ser una nota de un diario, una publicación en las redes o una foto con el pañuelo, cualquier manifestación pública", explicó.

La planilla, un documento de Excel compartido, está dividida en pestañas: una para senadores, una para diputados y otra con el resumen. Hasta el martes a la mañana, de 257 diputados hay 83 manifestaciones a favor (32,30%) y 88 en contra (34,24%). El resto está no confirmado o con falta de información. En cuanto a los senadores, de un total de 72 se manifestaron 10 a favor (13,89%) y 22 en contra (30,56%). Los cuarenta restantes aún no confirmaron su postura o no se la conoce.

El debate podría tardar dos meses en llegar al Congreso, según publicó LA NACION en su edición de hoy.

D'Alessandro remarcó algunas particularidades: Los diputados salteños son siete, todos varones, y cinco ya manifestados en contra de la despenalización del aborto, mientras que los dos restantes aún no confirman su postura. En San Juan, por ejemplo, son seis diputados, tres de cada género, y todos se manifestaron en contra.

"Nos falta completar el 28% de diputados y el 40% de senadores, aproximadamente", aclaró D'Alessandro, satisfecha con la repercusión de la iniciativa que lleva solo dos días en línea. Según contó, más de cien personas aportaron datos y varios miles ya consultaron la lista.

Macri dio libertad para votar la despenalización del aborto, pero reiteró que se opone 1:27

Video

"Pensamos que es una herramienta que, además de contabilizar, puede servir para presionar a algunos que no se han manifestado, como los diputados Wado De Pedro, José De Mendiguren, Facundo Moyano y Andrés Larroque, por ejemplo", dijo la doctora en economía.

Y agregó: "Estamos en la semana en la que se está discutiendo esto, es el momento para salir a decir 'banco'. Tiene mucho significado que los varones, que hoy son mayoría en el Congreso, se jueguen por esta situación. No es momento para tibios".