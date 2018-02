Agtech para el agro: ¿qué está haciendo Perú?

Juan Manuel Barrero SEGUIR 28 de febrero de 2018 • 03:00

La semana pasada se desarrolló el Tercer Encuentro sobre la Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico en Lima, Perú . Del encuentro participaron cámaras empresarias, funcionarios de los países hispanohablantes, empresarios referentes de la región e instituciones intermedias.

En la apertura de la jornada, Rebecca Grynspan, ex vicepresidenta de Costa Rica y actual secretaria general de Segib, resaltó el crecimiento económico de Perú y la transformación social del país, que ha elevado el standard de vida de los ciudadanos.

La agenda del evento estuvo marcada por las oportunidades de crecimiento que tiene la región a través del uso e impacto de las nuevas tecnologías. La digitalización está generando nuevos entornos competitivos para todos los sectores de la economía, favoreciendo la creación de nuevas empresas, pero al mismo tiempo reduciendo drásticamente su esperanza de vida, recordándonos que en el mundo digital las reglas no están escritas, poniendo en riesgo a las empresas más establecidas.

También asistió el presidente de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, ex ministro de peruano, Luis Carranza, y destacó que en este contexto no se dará el salto si no se aprovechan las oportunidades que otorgan los recursos naturales.

De acuerdo a un informe realizado por el Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN, Perú es uno de los países más emprendedores de la región y se encuentra entre los primeros cuatro con mayor actividad emprendedora dentro del grupo de las economías basadas en eficiencia, grupo dentro del cual también está la Argentina. En 2017, las startups peruanas recibieron 7,2 millones de dólares y las actividades más recurrentes son:

En el caso de emprendedores en etapa temprana: el comercio mayorista (9,6%) y la manufactura (6,9%).

En el caso de emprendedores establecidos, minería y construcción (13,3%) y transporte y almacenamiento (11,7%).

Perú realiza el concurso Agtech Latam, organizado por la revista Redagrícola. El premio busca dar a conocer y premiar a las empresas, startups, universidades o personas que estén realizando innovación disruptiva en la industria agrícola y de alimentos.

En la edición 2017 de los premios Agtech Latam fueron premiados: Spacedat, plataforma digital y de data analytics para la gestión de cultivos intensivos con información captada por drones y con integración a otras aplicaciones tecnológicas de los agricultores, y AgroCredit, Crowlending, que pone en contacto a agricultores solventes que buscan un préstamo y quieren pagar un interés más justo con personas u empresas que tienen dinero para invertir y quieren obtener una mayor rentabilidad

Similitudes

Tanto en Perú como en la Argentina los emprendimientos en agtech aún son pocos. No obstante, hay un ecosistema emprendedor sólido para sostener y hacer crecer proyectos.

Los emprendimientos en manufacturas de materias primas surgidas desde el agro ocupan un lugar importante en ambos ecosistemas, generando fuentes de empleo en el territorio. De todos modos, la Argentina puede llevar un proceso más acelerado en la adopción de procesos de transformación digital en el agro respecto de los países de la región y esto se convierte en una oportunidad de desarrollo para el país.

En definitiva, los países ricos del futuro serán aquellos que adopten mejor las tecnologías exponenciales, no sólo para convertirse en productores importantes en el mundo de los contenidos y servicios digitales, sino también para transformar profundamente sus industrias tradicionales, y el agro no es la excepción.

El autor es socio de Barrero & Larroudé, presidente de Unaje y asistió al encuentro en Perú en representación de FIJE (Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios).