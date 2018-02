Los tamberos le plantearon a Macri que no cubren sus costos y pidieron aliviar la carga impositiva

Los productores lograron la prórroga de un beneficio en el IVA

Fernando Bertello SEGUIR 27 de febrero de 2018 • 08:01

Los tamberos le plantearon al presidente Mauricio Macri que están perdiendo plata en su actividad.

Fue en un encuentro que mantuvieron con el jefe de Estado en el marco de una mesa sectorial creada el año pasado y que contó, además, con la presencia del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, y el ministro de Agroindustria de la Nación, entre otros funcionarios nacionales y provinciales de las provincias lecheras.

"Se le dijo que los costos son mayores y que el productor no está ganando dinero", señaló a LA NACION Marcelo Aimaro, secretario de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe. Según las regiones, los productores están cobrando hoy de 5,70 a 5,80 el litro. Afirman, poniendo como ejemplo trabajos técnicos del INTA, que el costo de producción está por encima de esos valores.

"Se le habló de la crisis del sector. Él la reconoce y la acepta y se le plantearon los temas que podrían tener soluciones rápidas", señaló Máximo Russ, director del Comité de Lácteos de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Russ valoró el encuentro con Macri porque "se plantearon con franqueza los problemas".

Tras el encuentro, los tamberos consiguieron la prórroga de una medida de la AFIP que desde 2016 redujo al 1%, contra el 6% que estaba vigente, la alícuota de retención del IVA sobre el valor neto de venta para los productores inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). "Va a aliviar a los productores", afirmó Russ.

En la reunión, Macri se manifestó de acuerdo en que esta medida quede definitiva. Al respecto, autoridades de la AFIP consideraron factible su implementación."El Presidente se comprometió a que quede para siempre el 1%", dijo una fuente oficial.

Además, los productores plantearon que el pago del IVA pase de ser mensual a anual para todos los establecimientos. Respecto de esto, la AFIP quedó en evaluar esta alternativa. El organismo tributario que conduce Alberto Abad también se mostró receptivo en analizar otro planteo: subir los montos de facturación para que, según su caso, los establecimientos lecheros puedan ser considerados micro, pequeñas o medianas empresas y acceder a beneficios de la ley de pymes.

"Pedimos que la carga impositiva trate de aliviarse y haya algunas medidas más", precisó Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En esa línea, el dirigente destacó la prórroga para la medida en el IVA y la posibilidad de que quede como una disposición definitiva tras las palabras de Macri. "Pedimos eso y dijeron que no había problemas", agregó el ruralista.

En el encuentro, Federación Agraria Argentina (FAA) solicitó se avance en algún aporte no reintegrable para los tamberos.

"Macri mostró interés por la situación que estamos pasando y pidió celeridad en los trámites (a sus funcionarios)", contó el vicepresidente de CRA. "Dejamos en claro que con estos precios no se puede producir y estamos en quebranto", añadió Chemes.

El ruralista precisó que los créditos blandos -el Banco Nación estaría poniendo a disposición préstamos para el sector- y las mejoras en el IVA podrían servir a lo productores para "mantenerse" mientras se logra una recuperación de los precios.

"No hubo respuestas sobre la coyuntura", apuntó, por su parte, Aimaro, que no obstante hizo un mea culpa. "Creo que no sabemos explicar la magnitud de la crisis", dijo.

Una fuente de Agroindustria señaló que en el Gobierno "hay voluntad" frente a los problemas del sector. "El Gobierno es consciente de la situación del sector y le pone el cuerpo tratando de buscar soluciones", precisó la fuente oficial.

Entre otros temas, los tamberos pidieron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia continúe investigando el funcionamiento del mercado. Vale recordar que ese organismo hizo una investigación donde no encontró, en líneas generales, graves problemas de concentración en la industria, salvo para algunos productos. "Sospechamos que no hay una real competencia", afirmó Russ.

Los productores también tocaron los problemas del mal estado de muchos caminos rurales por donde deben sacar su producción. Macri les dijo que apuren la conformación de consorcios para trabajar este tema.