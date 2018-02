Diego Schwartzman es el Top 50 más bajo del circuito: la comparación con sus rivales, con Lionel Messi y otros deportistas

Pablo Lisotto SEGUIR 26 de febrero de 2018 • 23:59

La celebración de Schwartzman en Río de Janeiro, el último domingo Fuente: AP

Con la conquista del ATP 500 de Rio de Janeiro, Diego Schwartzman no sólo está en boca de todos por ese logro, sino que también vuelve a acaparar la atención por su (baja) estatura. Con sus 170 centímetros, el Peque es el más bajo de los primeros 50 tenistas del ranking mundial de la ATP. El dato se potencia cuando se compara cada altura: El croata Ivo Karlovic, ubicado en el puesto 80 y el hombre más alto del top 100, mide 2,11 metros: le saca 41 centímetros.

Schwartzman ya había bromeado con su estatura en octubre de 2017, cuando por la segunda rueda del Masters 1000 de Paris se enfrentó al estadounidense John Isner (2,07 metros):

Pero, ¿es una desventaja tener una estatura inferior a la del resto de los rivales? Rafael Nadal, a quien el Peque admira y con quien suele entrenarse, lo explicó ante una consulta de LA NACION en la previa del partido entre ambos, por los octavos de final del último Abierto de Australia: " En el tenis uno no puede ser bajo, lento, poco agresivo, fallar. Pero si eres bajo y tienes todas las otras cosas buenas, puedes ser bueno. Y es lo que hace Diego. Es bajo, que es un handicap. Pero ser bajo y rápido tiene cosas muy buenas, siempre tienes la pelota muy cerca de ti. El sentimiento y el contacto con la pelota lo tiene cercano por la estatura. Es igual que un futbolista que es bajo: está más cerca de la pelota. Tendrá inconvenientes ser bajo, pero la realidad es que los que no han sido muy altos han sido los mejores futbolistas, porque están más cerca del balón, porque el centro de gravedad es mucho más bajo y tiene más control de las cosas".

En ese mismo análisis, el español evaluó también cuál es, a su criterio, el handicap que da Schwartzman con su altura: "Evidentemente en tenis, para aspirar a ser un súper, súper top, con su estatura, no te voy a engañar, claro que es más complicado, porque al final tienes un handicap en el saque. Porque con esa estatura puedes sacar bien, pero no muy bien. Y a día de hoy, como funciona el tenis, desgraciadamente o no, pues el servicio tiene demasiado impacto en el juego."

Al margen de la opinión de Rafa, lo concreto es que a los 25 años Diego Schwartzman no conoce de imposibles, y lo demuestra a cada paso.