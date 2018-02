Macri, con los legisladores: "Estoy a favor de la vida, pero respeto a quienes piensan distinto"

El Presidente se prepara para la apertura de sesiones del jueves Crédito: Twitter Luis Borsani

A dos días del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri reunió esta tarde en Olivos a los diputados y senadores de Cambiemos, a quienes alentó a dar un debate "profundo y respetuoso" respecto de la posibilidad de legalizar el aborto.

"Hay que dar el debate por el tema del aborto. La sociedad nos tiene que ver discutir. No hay que tener miedo en Cambiemos a pensar diferente. Yo estoy a favor de la vida y es mi postura pero respeto a quienes piensan distinto", resumió el mandatario.

"Yo respeto todas las posturas, y el país merece un debate maduro y con altura sobre este tema", aleccionó. Acto seguido, el jefe de Estado confesó que le gustaría ver en un programa de televisión a dos legisladores de Cambiemos discutir, con posiciones distintas, esta cuestión. "Que sea una discusion con respeto, sin agresiones", sostuvo el Presidente, según relataron dos legisladores presentes en la reunión.

Al ingresar en la quinta de Olivos, el centenar de legisladores de Cambiemos posó junto a Macri para la foto familiar. Acto seguido, todos entraron al quincho. Allí, en un discurso de unos 20 minutos, el Presidente instó a sus legisladores "a seguir de cerca la gestión", con una mayor interacción con los ministros del Poder Ejecutivo para evitar contradicciones internas y mejorar la gestión. "No perdamos de vista el objetivo de nuestro gobierno, que es el de simplificar la vida a la gente en todos sus aspectos", arengó el Presidente.

El Congreso, protagonista

Macri no bajó línea sobre ningún proyecto de ley en particular; es más, solicitó a los legisladores oficialistas que no estén pendientes de las iniciativas que envíe el Poder Ejecutivo y que, por el contrario, el Congreso recobre protagonismo este año con sus propios proyectos.

Asimismo, el Presidente instó a los diputados y senadores a cuidar la alianza Cambiemos y que un triunfo electoral no garantiza que en 2019 se repita. Respecto de la caída del oficialismo en las encuestas en el último mes y medio, Macri buscó no dramatizar. "Así como no debemos creer que somos imbatibles después de ganar una elección, no debemos descorazonarnos si las encuestas en algún momento no nos favorecen ", habría dicho el Presidente según relataron a LA NACION dos de los presentes.

Del encuentro participaron, además, la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes Marcos Peña, Jefe de Gabinete; Fernando de Andreis, secretario general de Presidencia; Mario Quintana, vicejefe de Gabinete y Jorge Grecco, secretario de Comunicación Pública.

El jefe de Gabinete Marcos Peña acompañó al Presidente en su reunión con los Legisladores, en Olivos

La reunión del Presidente con sus legisladores es el tercero de este tipo desde que Macri asumió en 2015. Sin embargo, en esta oportunidad adquirió un condimento especial, en plena discusión pública sobre la despenalización del aborto, luego de que el Gobierno diera vía libre al tratamiento parlamentario.

La discusión, que arrancará en la Cámara de Diputados, demandará al menos un par de meses, según estimaron legisladores oficialistas, quienes sepultaron la posibilidad de tratar la iniciativa en una sesión especial, tal como pretende el oficialismo.

"Vamos a profundizar el debate por el camino de las comisiones, escuchando las voces, respetando entre todos, sin ningún tipo de fanatismo, lo que hace a una sociedad democrática que respeta las creencias religiosas y las visiones de sus ciudadanos. Nosotros sacamos debajo de la alfombra un debate de esa envergadura. No es distractivo ni para cambiarle el eje a nadie", expresó Mario Negri, presidente del interbloque de diputados de Cambiemos al finalizar la reunión con el Presidente.

Previo al discurso de Macri ante los legisladores, Negri instó a los suyos a priorizar las coincidencias dentro de Cambiemos por sobre las diferencias internas.

"La gente nos ratificó con su voto en la última elección, pero hay que tener cuidado y seguir construyendo confianza día a día. Minimicemos las diferencias y optimicemos las coincidencias", reclamó el legislador cordobés.