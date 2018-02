No todos los clubes son iguales: diferencias y curiosidades de los cantitos contra el presidente Mauricio Macri

En el Monumental se potenció la grieta. Los hinchas estuvieron entre el insulto a Macri por los malos arbitrajes a las agresiones entre hinchas por diferencias políticas

Claudio Cerviño SEGUIR 27 de febrero de 2018 • 09:00

Nadie imaginó que aquella frase de Marcelo Gallardo , desde Estados Unidos, donde River desarrollaba la pretemporada, tendría efectos secundarios que llegarían con intensidad hasta la mismísima Casa Rosada. "Que (Mauricio) Macri haya sido presidente de Boca o (Claudio) Tapia sea hincha de Boca nos hace tener que estar con la guardia alta siempre. Pero yo debo enfocarme en lo mío y nosotros tenemos que defendernos con nuestras armas", dijo Gallardo cuando promediaba enero. A partir de ahí comenzó una caza de brujas en el fútbol argentino, focalizada en los referatos de la Superliga. Algunos fallos favorables para el cómodo líder parecieron en un momento darle crédito a las presunciones del entrenador de River, avaladas por el presidente de la entidad, Rodolfo D'Onofrio. Pero en rigor, y tal como en su momento informó LA NACION con un detalle pormenorizado sobre las sanciones que favorecieron y perjudicaron al conjunto xeneize, la tendencia a allanarle el camino forma más parte del imaginario colectivo que lo real. Los referís, globalmente flojos cada fin de semana, se equivocan muy seguido. Y Boca, claramente, no es el defensor del título ni el puntero del campeonato por los arbitrajes.

¿Son todos los hinchas? ¿Quién o qué los moviliza? Con una particularidad muy definida: el estribillo no se canta en la Bombonera.

Ahora bien, en medio de ese contexto, hubo un partido que resultó el detonante para que se generara últimamente una tendencia en muchas canchas argentinas. El domingo 4 de febrero, en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibió a Boca, un clásico con mucha historia y con predominio del Ciclón, que necesitaba de una victoria para pelear palmo a palmo el control de la Superliga. Fue 1-1 y hubo varias situaciones polémicas, como el gol en offside de Tevez y la expulsión de Gabriel Rojas tras disputar una pelota con el colombiano Wilmar Barrios; más tarde, Trucco también omitió un penal a Emmanuel Mas, defensor de Boca, que tuvo aires de compensación. "Pagan y pagan, pagan y pagan, para salir campeón", fue lo primero que se escuchó desde las populares. Luego, La gente no apuntó su enojo hacia el referí Trucco, sino que en un momento, a los 44 minutos del segundo tiempo, se encolumnó detrás de un hit pegadizo: "Mauricio Macri la p.que te p.". Cuatro días más tarde, en un partido de básquetbol por la Supercopa entre San Lorenzo y Regatas de Corrientes, en el estadio de Obras Sanitarias, en un contexto que nada tenía que ver con el fútbol, el estribillo volvió a escucharse de parte de los seguidores azulgranas, apuntando contra Macri, Daniel Angelici (presidente de Boca) y Claudio Tapia (presidente de la AFA). Y se fue replicando, no siempre de manera unánime, en otros escenarios donde se desarrolla la Superliga.

Si bien desde el Gobierno no han mostrado públicamente preocupación por la tendencia, los cantos hacia el Presidente proliferan. ¿Todos hinchas que se sienten estafados por la abrumadora superioridad de Boca en la Superliga? No es la sensación hoy por hoy. Así como tampoco puede encasillarse la situación como que es 100% una movida política desde la oposición, más concretamente el kirchnerismo, de estrechos vínculos con muchas barras desde los tiempos de Hinchadas Unidas Argentinas, agrupación surgida para financiar el viaje de los hinchas al Mundial de Sudáfrica 2010 y manejada por el dirigente K Marcelo Mallo -de estrecha relación con Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner-, junto con Pablo "Bebote" Alvarez, líder de la barra de Independiente.

Uno de los dos sindicatos de los árbitros (SADRA) está analizando "suspender los partidos" cuando los hinchas insulten al Presidente. "Estamos viendo la cuestión legal. Si se encuadra dentro de un acto de discriminación", señaló el secretario general del gremio, Guillermo Marconi, a Clarín.

De acuerdo con lo que viene ocurriendo en las canchas, un cuadro de situación de los clubes respecto de esta tendencia de cantos e insultos hacia el presidente Macri. ¿Son todos los hinchas? ¿Quién o qué los moviliza? Con una particularidad muy definida: el estribillo no se canta en la Bombonera. Tampoco se escuchó en el estadio de Banfield en el partido con Boca ni en el de Vélez, en ocasión del reciente partido con River, por citar otros ejemplos. Veamos.

River, contra Baliño.y Macri

Insultos para Macri en la cancha de River 0:15

Video

El domingo 18 de febrero, River y Godoy Cruz empataron 2-2, con un pésimo arbitraje de Jorge Baliño que perjudicó notoriamente al conjunto de Gallardo. Los insultos y cánticos contra Baliño arrancaron en el primer tiempo tras dos gruesos errores. Y a los 35 del segundo tiempo, cuando sancionó con tiro libre indirecto al borde del área chica el supuesto pase de Jonatan Maidana al arquero Franco Armani, comenzó el canto contra Macri, que duró apenas unos 20 segundos. Fue alrededor de un 60% del estadio, se inició en las cabeceras Sivori alta y Centenario alta, aunque no salió de la barrabrava. Se sumaron partes de las plateas altas, y en menor medida las bajas y medias.

A Moyano no le gustó

Insultaron a Macri en la cancha de Independiente 0:20

Video

Luego de perder por penales la Recopa Sudamericana ante Gremio, Independiente regresaba el domingo último al Estadio Libertadores de América. Mucho público que ovacionó a los jugadores y al DT Ariel Holan por el esfuerzo brindado en Porto Alegre. Claro que también es el club presidido por Hugo Moyano. El partido con Banfield fue pocos días después de la marcha de protesta contra el Gobierno organizada por el líder de Camioneros. Poco antes de que empezara el segundo tiempo, con los equipos ya en el campo de juego, desde las populares Norte y Sur se iniciaron los cantos, sobre todo de la primera, extendiéndose luego a las plateas. El inicio del cantito coincidió con un reclamo que hacían los hinchas que ocupaban la popular Sur para que retiraran un par de banderas que obstaculizaba la visual. "Sacá el trapo la p.. que te p..." dio el pie. Aproximadamente un 70% del estadio repudió al presidente Macri. Consultado al respecto, Moyano tuvo un mensaje conciliador: "Aunque no tengo simpatía con el presidente, los insultos no los comparto".

Moyano tuvo un mensaje conciliador: Aunque no tengo simpatía con el presidente, los insultos no los comparto."

En Lanús, por un penal

El sábado pasado, en La Fortaleza, Lanús se enfrentó con Rosario Central. Todo transcurría sin novedades hasta que a los 44 minutos del primer tiempo, por un supuesto penal que el referí Fernando Rapallini no le dio al local, el acto siguiente fue entonar el canto. Se inició en la tribuna y siguió con fuerza en las plateas. Empataron 1-1 y, como dato, el Granate está a 24 puntos de Boca junto con River, lejos de la pelea por el campeonato y de la clasificación para las copas internacionales en 2019.

Indignación Funebrera.por un offside

La hinchada de Chacarita cantó el hit del verano contra Macri 0:11

Video

El domingo, también por la 17a fecha de la Superliga, Chacarita, que pugna por no volver a descender, igualaba 0-0 con Belgrano. El conjunto cordobés se puso en ventaja por un gol en clara posición adelantada no sancionada por el árbitro Andrés Merlos, recordado por su escandalosa tarea en un partido en 2014 entre Lanús y Arsenal y por el que estuvo 148 días sin dirigir. Pero el público evitó insultar a Merlos: la tribuna popular, donde se ubica la barra brava Funebrera, comenzó a insultar al presidente Macri e inmediatamente se acoplaron los plateístas. El canto se extendió durante unos 5 minutos.

"Saludaron" a Macri en la cancha de San Lorenzo 0:22

Video

Otros dos casos muy recientes: en Huracán-Estudiantes, en Parque de los Patricios transcurría el minuto 25 y se cortó la luz en el mejor momento del Globo. Otra vez resonaron los cánticos contra el Presidente, pero cuando volvió la energía, los aplausos se los llevaron el equipo y el delantero Ignacio Pussetto. Además, en el encuentro del lunes por la noche en la Plata, entre Gimnasia y San Lorenzo, se gritó en contra de Macri en una sola oportunidad. Fue justo al inicio del segundo tiempo: duró 30 segundos y lo empezó la barra brava. No fue generalizado, pero se sumó alrededor del 40 % de la gente.

En el caso del Ciclón, además de lo ocurrido en ocasión del partido con Boca como local, el sábado 17 de febrero, ya sin tanta fuerza, se repitieron los cantitos en el Nuevo Gasómetro, esta vez en el éxito 1-0 sobre Newell's. Todavía susceptibles por las polémicas ante Boca, al final del partido volvieron a gritar contra el presidente argentino: "Mauricio Macri la p... que te parió". Y también contra la AFA: "Aunque la AFA no quiera, la vuelta vamos a dar...". ¿Qué dijo Matías Lammens, el presidente de la entidad? "Con respecto a lo que sucedió en nuestra cancha, creo que está absolutamente circunscripto al fútbol. Yo no veo ninguna intencionalidad política o que tenga que ver con una manifestación que vaya más allá de nuestro deporte. Estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo Rodolfo D'Onofrio: yo no pienso que Macri se siente a definir quién va a ser el árbitro de cada partido".

Informes: Andrés Vázquez, Franco Tossi, Patricio Insúa, Fernando Vergara, Agustín Monguillot, Máximo Randrup, Jonathan Wiktor y Juan Patricio Balbi Vignolo.