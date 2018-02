Contraataque de los Moyano: denunciarán a Carrió por sus dichos

"Que demuestre en la Justicia que somos asesinos", dijo Pablo tras la acusación

27 de febrero de 2018

Luego de que la referente de Cambiemos Elisa Carrió definió al clan Moyano como una "familia de criminales", Pablo Moyano, hijo del líder del gremio de los camioneros, salió al cruce de la diputada y afirmó que iniciará acciones legales. "Que demuestre en la Justicia que somos asesinos", remató el dirigente sindical.

Carrió rompió el silencio en un reportaje que concedió al diario El País, de Uruguay, en el que no tuvo reparos a la hora de referirse a los integrantes de la familia sindical enfrentada con el gobierno de Mauricio Macri .

Sobre Pablo y Hugo Moyano, sostuvo: "Yo creo que es una batalla que vale la pena darle. Él [Hugo] tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la Justicia".

Para la referente de Cambiemos, Hugo Moyano "es el jefe de la mafia sindical". "Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó.

Pablo Moyano estuvo a cargo del contraataque. "No vale la pena contestar. Que lo demuestre en la Justicia o en un psiquiátrico. Que les explique a mis hijos que soy un asesino. No quiero calentarme porque enseguida hablan de violencia de género. Pero no tiene ni idea de lo que dijo", señaló en el portal Diario Veloz.

Pablo Moyano apuntó contra la carrera de la diputada de Cambiemos y se refirió a los efectos de la multitudinaria marcha del 21F: "Ni Hugo ni yo fuimos funcionarios en la dictadura cuando mataban gente. Ella sí. Que Carrió demuestre que somos asesinos. Se nota que a los gorilas les dolió la marcha".

Como ya lo hizo su padre en varias oportunidades, Pablo Moyano afirmó que "judicialmente no hay nada" contra su familia. Y sostuvo que desde fines de noviembre, cuando "rechazaron la reforma laboral", el Gobierno empezó un ataque sistemático contra su familia.

"El ataque empieza el 29 de noviembre, cuando el Gobierno tenía acordada la reforma laboral y la frenamos. Ahí comenzaron los ataques. Un ataque sistemático a través de funcionarios. Pero con la denuncia mediática no alcanzó y tuvo que salir esta persona desubicada [Carrió]", declaró Pablo Moyano al canal A24.

La acusación de Carrió contra la familia Moyano tendría consecuencias. "Esto tiene límites. Uno tiene hijos y Hugo tiene nietos. La vamos a denunciar en los próximos días", dijo el sindicalista.

Sobre una posible reconciliación con el Presidente, Pablo Moyano dijo que primero debería tener lugar "un gesto de humildad de parte del Gobierno de escuchar el reclamo de los trabajadores".

"Hoy no creo en una reconciliación. Sería necesario un gesto de humildad de escuchar el reclamo de los trabajadores. Hoy no están dadas las condiciones para un acercamiento", sostuvo el número dos de los camioneros y líder de los gremios díscolos de la CGT.

Pablo Moyano no se olvidó de la diputada oficialista Graciela Ocaña, también enfrentada con el clan Moyano: "Estas declaraciones de Carrió no nos asustan. Igual que la denuncia de Ocaña".

Ocaña amplió recientemente una denuncia contra Hugo Moyano por el supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de la causa que lleva el juez Claudio Bonadio. Luego de la presentación, la diputada declaró que "temía por su seguridad" y responsabilizó al líder de los camioneros.