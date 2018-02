Jimmy Kimmel recordó el papelón de los Oscar con La La Land: "Me gusta cuando las cosas salen mal"

El momento del papelón de la Academia al entregar el Oscar a mejor película a La La Land 0:40

Video

27 de febrero de 2018 • 01:19

En pocos días Jimmy Kimmel será por segunda vez consecutiva el anfitrión de los premios Oscar. El experimentado conductor aceptó nuevamente el reto y es muy consciente de que las cosas no siempre pueden salir según lo planeado.

En una entrevista para Good Morning America, Kimmel recordó el incidente en el final de los Oscar 2017 , en el que Warren Beatty recibió el sobre equivocado que lo llevó a anunciar que La La Land era la Mejor película del año, cuando en realidad el film que debía obtener ese reconocimiento era Luz de luna. Lejos de recordar ese episodio con nervios, o incluso mostrarse asustado frente a la posibilidad de protagonizar un momento similar, Kimmel dijo con mucha sinceridad: "Me gusta cuando las cosas salen mal; está todo bien".

"Todavía no entiendo cómo el sobre equivocado llegó a las manos de Warren Beatty", dijo Kimmel y continuó: "Pero seré honesto, sería muy gracioso si volviera a pasar de nuevo". Más adelante, el conductor agregó: "La garantía más grande es que la compañía PricewaterhouseCoopers tendría que literalmente irse del negocio si volvieran a hacer lo mismo, por lo que pienso que esta vez tendrán que ser muy, pero muy cuidadosos". La mencionada empresa es la encargada de supervisar la votación y entregar a los presentadores el sobre con el nombre del ganador en cada uno de los rubros.

En un artículo publicado en The Hollywood Reporter, y que recapitula el affaire del sobre equivocado, Kimmel también recordó que vivió ese momento entre la sorpresa y el humor. "Le dije a Matt [Damon]: ´' ¿Qué está pasando ahí arriba?'. Él respondió: Creo que anunciaron mal al ganador'. Y ahí empecé a reírme porque era algo absurdo. Entonces me di cuenta que era el único que llevaba un micrófono, y que probablemente debía ir al escenario y hacer algo". Por último, Kimmel reflexionó: "Al día de hoy, hay personas que creen que que yo causé el problema con los sobres; con suerte la historia corrija ese tema, porque si hubo algo que no estropeé, fue justamente eso".