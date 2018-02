Fuerte apoyo de Marcos Peña a Luis Caputo: "Él es un orgullo para el país y para el Gobierno"

Lo recontra banco, lo conozco y no tengo dudas de su capacidad e integridad

27 de febrero de 2018 • 01:29

El jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña mostró su fuerte apoyo al ministro de Finanzas Luis Caputo , quien está involucrado en los Paradise Papers al figurar como accionista directo e indirecto hasta julio de 2015. "Él es un orgullo para este país y para el Gobierno; dejó todo lo que estaba haciendo para venir a la Argentina", dijo Peña en una entrevista televisiva.

"'Toto' Caputo es una de las diez o quince personas mas talentosas de las finanzas. Le discuten una cosa previa a su paso por la función publica, en donde él tiene la plena convicción de que sus papeles están bien declarados", sostuvo la mano derecha de Mauricio Macri en Animales Sueltos.

Luis Caputo quedó bajo la lupa luego de que se conociera que fue accionista, al menos hasta julio de 2015, de un fondo de inversión que manejó partidas por US$251 millones y que no figuró en sus primeras declaraciones juradas.

"Esto se aclarará en la Justicia, pero lo tenemos que valorar todo", dijo el hombre de Cambiemos y subrayó: "Tuvimos ministros que no sabían sumar dos más dos. La calidad profesional y ética de él es un orgullo; lo recontra banco, lo conozco y no tengo dudas de su capacidad e integridad".

Al ser consultado por las acusaciones en su contra que indican que es quien está detrás de un ejército de trolls enTwitter, Peña manifestó que se trata de "un delirio". "No hay un solo elemento que lo pruebe. No quiere decir que haya gente que se dedique a eso, pero no tiene coherencia, no es lógico ni tiene sentido", sentenció.