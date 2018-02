Pamela David y Alejandro Fantino volvieron a la pantalla chica

Pamela David Crédito: Gentileza América Tv

27 de febrero de 2018 • 10:04

El verano está llegando a su fin, razón por la cual la grilla de la TV está volviendo a tener sus caras habituales. Para algunos conductores es el momento de reencontrarse con su público. En ese sentido, ayer, fue un día especial para los espectadores de América. Con dos regresos fuertes, el canal de Daniel Vila le dio la bienvenida a Pamela David , quien regresó a la pantalla con Pamela a la tarde, el magazine que se emite de lunes a viernes, de 15.30 a 17.15 y a Alejandro Fantino , a las 23, que retomó su espacio con su ya clásico ciclo Animales sueltos.

Pamela a la tarde contó con un show en vivo de la mexicana Maite Perrone, nueva cortina musical y pocas novedades en lo que a panelistas respecta. El cambio más notorio fue la ausencia de Amalia Granata quien ahora es parte del ciclo que conduce Maju Lozano en El Nueve. Además de contar con Amado Boudou como invitado, visitó el piso Luis Novaresio para aportar su mirada en la entrevista con el ex presidente. Facundo Pastor dio detalles de la muerte de Débora Pérez Volpin y Carlos Monti inauguró su segmento ("los Monti Papers") para hablar sobre espectáculos. Con picos de rating de 3,9 y un promedio de 3,2, la vuelta de la conductora quedó por debajo de El diario de Mariana, que alcanzó los 4,5 puntos y muy por detrás de la telenovela de Telefe , Elif (10,1 puntos).

Entrevista a Amado Boudou en Pamela a la tarde 2:41

Video

Por su parte, Fantino comenzó la primera edición de Animales sueltos con un mensaje contundente. "Sobre todas las cosas, vamos a hablar de periodismo, que es lo único que no se ha perdido en la televisión. A la televisión de aire cada vez le cuesta más competir con las nuevas tecnologías, sin embargo el periodismo no cae, no se pone de rodillas. La televisión subsiste, sigue dando batalla y sobre todo con un programa como este", dijo el conductor, después de dos meses de receso. Y agregó: "El año pasado hemos sido desde amenazados hasta corridos u operados. De todas maneras, por eso estamos acá y nos encanta poder hacer un nuevo año".

Además el programa sumó a dos periodistas al panel permanente (integrado por Edi Zunino, Fernando Carnota, Daniel Santoro, Romina Manguel, Mariel Fitz Patrick): Maxi Montenegro y Lucas Morando. Trataron temas de actualidad y también hubo un espacio para entrevistar a Marcos Peña, el jefe de Gabinete de Ministros , quien dio su opinión del debate sobre el aborto . "Después de haber sido padre, me cuesta disociar que eso no es vida", expresó.

Marcos Peña en el debut de Animales sueltos 1:4

Video

Además habló sobre la marcha del país. "Hay mucha gente que no quiere que la Argentina cambie. Todas las medidas que hemos tomado es para que el argentino viva mejor. El país está saliendo adelante", dijo Peña en el mano a mano con Fantino.

La vuelta del ciclo posicionó a América en tercer lugar, con 4,4 puntos de rating, por debajo de Kara para ask, la novela turca que se emite por Telefe, que llegó a los 9,4 puntos y de La Tribuna De Guido (eltrece) que alcanzó los 10,5 puntos.