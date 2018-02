Se conoció "My Own Way", un tema inédito de Amy Winehouse

La canción la compartió el compositor Gil Cang y es una de las únicas canciones que sobrevivió luego de que Universal decidiera destruir los demos de la cantante británica Fuente: Reuters

27 de febrero de 2018 • 11:03

El recuerdo de Amy Winehouse sigue estando presente. Esta semana, trascendió un tema inédito de la cantante, quien fue hallada sin vida en su departamento londinense el 23 de julio de 2011, tras una gran ingesta de alcohol.

Si bien la discográfica destruyó la mayoría de los demos sin terminar de Amy para evitar así la publicación de un disco póstumo, fue el compositor Cil Cang quien salvó la canción "My Own Way", que compartió en su cuenta de YouTube. "Este es un demo que escribieron Cil Cang junto a James Mcmillan y Amy en el día que amamos y queremos que el mundo pueda escucharlo porque nunca fue lanzado", se puede leer como comentario del video, en donde se escucha a la cantante con su inconfundible registro vocal.

"Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían un talento dudoso. Era un momento terrible para el pop, pero Amy vino a vernos [hace 15 años], abrió la boca y nos dejó sin aliento", contó el compositor al diario Camden New Journal. "Le he estado dando vueltas durante mucho tiempo. Me topé de nuevo con la canción la semana pasada y pensé: lo voy a compartir para que la gente la escuche", concluyó.

A poco de la muerte de Winhouse, Universal lanzó Lioness: Hidden Treasures , un disco póstumo que no gustó a los fans y por eso la compañía decidió destruir el material inacabado que tenía de la intérprete.