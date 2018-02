Eduardo Duhalde dijo que jugará en 2019 y advirtió: "La situación es similar a la del 2001"

Duhalde afirmó que trabajará por la unidad del peronismo desde marzo y se mostró preocupado por la actualidad económica: "Sería un cobarde si no pusiera el pecho", aseguró Fuente: Archivo

27 de febrero de 2018 • 11:09

Eduardo Duhalde reveló sus intenciones de volver a la actividad política en 2019. El expresidente dijo que trabajará desde marzo por la unidad de la oposición y comparó la situación económica actual con la de la crisis de 2001.

En medio de la pelea entre Mauricio Macri y el líder de Camioneros, Hugo Moyano , Duhalde consideró que no "hay ninguna posibilidad de desestabilización" y remarcó que "Cambiemos va a terminar su mandato".

"Por supuesto que tengo ganas de jugar en 2019, sería un cobarde si no pusiera el pecho. Sería un cobarde si no participara cuando el país está pasando una situación tan difícil", afirmó en una entrevista que concedió a la radio FM La Patriada. "Tengo ganas de participar, no para ocupar un cargo, pero sí para ver qué hacemos para que esta democracia se ponga de pie", agregó.

En ese marco, sostuvo que le preocupa la situación económica y la comparó con la de la crisis del 2001. "La situación es similar a la del 2001, muy parecida", aseveró. Además, criticó las respuestas de los ministros del Gabinete de Macri a los reclamos que plantean distintos sectores. "No hay que agredir. Hablan de las mafias, quizás les aconsejen eso los asesores de campaña, pero así no sirve", remarcó.

Duhalde dijo que trabajará desde el 15 de marzo próximo en la unificación del justicialismo y dio su diagnóstico sobre la actualidad del PJ: "El problema es la provincia de Buenos Aires, que es gobernada desde hace muchos años por el presidente de turno. No logró su independencia", indicó. Enseguida, añadió: "Sé lo que tenemos que hacer, lo mismo que en 2001, una coalición para gobernar".

Consultado sobre el rol de Cristina Kirchner dentro del universo peronista, el ex presidente dijo que la ex mandataria "tiene el 18 por ciento de los votos a nivel nacional".

"Los votos de la provincia no son de Cristina, sino que son el piso del justicialismo. El peronismo tiene que recuperarse y yo voy a trabajar para eso, pero los problemas no se resuelven juntándose todos", insistió.