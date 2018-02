Gerardo Morales: "Hay casos en Bolivia y en Chile de argentinos que no pueden dejar los hospitales hasta que no pagan"

El gobernador de Jujuy habló en una rueda de prensa en el Centro de Convenciones Salta Fuente: Télam

27 de febrero de 2018 • 16:01

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió en Salta a su decisión de cobrar la atención de salud a los extranjeros, para lo cual anticipó que en dos semanas enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial.

"Me parece que tenemos que ir hacia un sistema de reciprocidad. Mientras esto no ocurra, nosotros le vamos a cobrar la atención de salud a todos los extranjeros", expresó Morales en una rueda de prensa en el Centro de Convenciones Salta hasta donde llegó para participar del Encuentro Regional del Norte Argentino, encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del que tomaron parte varios funcionarios nacionales y gobernadores de las provincias del norte.

En este sentido, remarcó: "Al sistema de salud lo pagamos desde el gobierno de la provincia, así que nosotros vamos a cobrarles el seguro", tras lo que insistió que "dentro de estas dos semanas vamos a mandar el proyecto de ley a la legislatura".

Luis Petri, Sobre El Proyecto Para Cobrar A Extranjeros Por Salud 2:43

Video

"Hay casos en Bolivia y en Chile donde no dejan salir a argentinos de los hospitales hasta que no pagan, y en muchos casos nuestros consulados tienen que firmar garantías para pagar todas las prestaciones", indicó.

Finalmente, el gobernador recordó que es "nieto de bolivianos", y lamentó "las reacciones xenófobas que surjan de esta decisión que hemos tomado y que vamos a sostener".

"Los argentinos pagamos impuestos"

Luego, ratificó su postura en la conferencia de prensa ofrecida junto a Peña, y destacó: "No estamos rompiendo ningún principio de igualdad porque los argentinos pagamos impuestos y por eso es que recibimos la atención de la salud".

"Creo que pasa por una cuestión esencial que tiene que ver con la reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de la igualdad, y yo creo que no hay reciprocidad", explicó, tras lo que agregó: "No hay ningún país que no le cobre a los extranjeros las prestaciones de salud".

Morales apuntó que la decisión surgió durante la visita del papa Francisco a Chile, "cuando montamos todo el operativo coordinando muy bien con ese país".

Polémica por el posible cobro por la atención en hospitales a no residentes 3:45

Video

"Allí vimos que en Chile hay que pagar el Soapex, que es el seguro obligatorio de accidentes personales a extranjeros", reveló el mandatario jujeño, al tiempo que sostuvo: "A partir de este análisis pedí a los funcionarios del área de salud que pensemos en un seguro para cobrarle la prestación a extranjeros".

Luego, indicó que a la vez trabajará para "que tengamos un convenio de reciprocidad con los países limítrofes y eventualmente otros países, por atenciones en temas de salud".

"Obviamente que la emergencia estará cubierta para toda persona humana, como una cuestión de garantía de derechos humanos, pero a lo que no estamos dispuestos en Jujuy es a seguir sosteniendo trasplantes y cirugías de alta complejidad que en otros países se pagan", consideró.

RUBEN TORRES:"EN EL CAMPO DE LA POLÍTICA SANITARIA, ESTO NO ES PRIORIDAD" 1:54

Video

Para Morales, "no hay un trato igualitario para los argentinos en relación con el que tenemos nosotros hacia los extranjeros de los países limítrofes".

"Sabemos que desde hace un par de años que se ha estado buscando un convenio de reciprocidad con la hermana República de Bolivia, que fue rechazado", agregó.

Asimismo, señaló que "somos un país federal con provincias autónomas y agradezco que tenemos un gobierno que es demócrata, que garantiza el debate y que las provincias podamos expresarnos y hacer lo que por competencia nos corresponde".