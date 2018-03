El fútbol argentino desde adentro: un día de turista por las canchas de la ciudad

Guido Molteni SEGUIR 1 de marzo de 2018 • 00:02

Club atletico Boca Jrs. Crédito: Santiago Cichero/AFV

El australiano Matt tomó una de las decisiones más importantes de su vida hace dos semanas: se mudó a la Argentina para vivir junto a su novia, Lucía. Como no habla español y quiere conocer un poco de la cultura popular del país, está en la combi. El galés Thomas, de vacaciones, no pudo convencer a su esposa, que se quedó en el hotel, y se subió solo. El ecuatoriano Alex también llegó solo. Los venezolanos María y Elio saben mucho de beísbol y poco de fútbol: por eso están ahí. Todo lo contrario de los chilenos Mario y Nicolás, padre e hijo, que son enfermos de la pelota y también están. A todos los juntó el interés por conocer desde adentro el fútbol argentino. Para eso sacaron los boletos del tour deportivo que todos los lunes desde la mañana se ofrece en la Ciudad y recorre los estadios y museos de Boca, Huracán, San Lorenzo, Argentinos Juniors y River.

El tour comienza en La Bombonera. Durante veinte minutos se puede recorrer el museo de la pasión xeneize, un espacio de dos pisos que intenta mostrar parte de la historia del club. Luego llega el momento más esperado por los turistas: el ingreso al estadio. A Alex, hincha de Barcelona de Guayaquil, lo sorprende lo cerca del campo de juego que están las tribunas. "Esto lleno debe ser muy bueno, me gustaría estar en un partido", dice, agarrado del alambrado de la popular, frente a la tribuna de la 12.

Huracan Crédito: Santiago Cichero/AFV

Dentro de la combi, entre estadio y estadio, dos pantallas pasan imágenes de la historia de cada club. En la segunda parada, en el estadio de Huracán, los turistas pueden entrar al campo de juego, el sector preferido para las fotos. Allí Lucía le traduce a Mark lo que el guía cuenta del club. Igualmente, el australiano dice que está interesado por San Lorenzo. "Todavía no tengo club preferido, pero me quiero hacer hincha de alguno. Seguramente sea San Lorenzo. Aunque no me decido porque también me interesan Boca y River", dice en inglés el joven que viene de las tierras del rugby y el cricket.

En el Nuevo Gasómetro Crédito: Santiago Cichero (AFV)

Entre Parque Patricios y el Bajo Flores hay una parada en Boedo, donde el grupo de turistas almuerza en un bodegón bien porteño. Una empanada de entrada y un sanguche de lomito alcanzan para llenar la panza y la combi sigue hasta el Nuevo Gasómetro. Allí, mientras se cuenta la historia de la vuelta a Boedo y la intención del club de volver a construir su estadio en Avenida La Plata, el más feliz es Lucas, un chico de 12 años que recorre la cancha con la camiseta de San Lorenzo. "Vinimos por esto. No nos interesa Boca o River, el sueño de él era pisar la cancha. De hecho se está probando en las inferiores, el viernes tenemos que volver", dice María, su madre.

Desde el Bajo Flores a La Paternal se tarda veinte minutos. Argentinos Juniors, que en los papeles parecía ser el menos importante de los cinco, es la mejor experiencia según los turistas. El Museo, llamado "El Templo del Fútbol", está debajo de una tribuna y es organizado por los hinchas. Todo lo que muestra fue donado por la gente que pasó por el club. Dentro de la gran historia del Bicho, lo más destacado es el espacio dedicado a Diego Maradona. Camisetas de su juventud y fotos poco conocidas en las que se ve a un Diego de chico, como mascota del equipo, sorprenden a todos.

El guía de Argentinos Juniors cuenta parte de la historia Crédito: Santiago Cichero (AFV)

Otra de las perlitas del club de La Paternal es que, además de permitir el acceso al campo de juego, invita a los turistas a pasar al vestuario local. Allí, como el equipo jugó el día anterior, se ve la pizarra que dejó el entrenador con el sistema de juego y las marcas de cada jugador en las pelotas paradas. Un acceso a la intimidad a la que pocos clubes se prestan.

En la sala de prensa, un turista chileno respondió las preguntas Crédito: Santiago Cichero (AFV)

El tour finalmente se cierra en el Monumental, con el acceso a una tribuna y al museo. Allí se encuentra la historia del club dividida por décadas. Cada una cuenta con una sala especial, en la que los logros futbolísticos se entremezclan con la historia mundial que ocurría en aquellos tiempos. "Nos interesa por Marcelo Salas", cuentan los turistas chilenos, que se sorprenden al ver una foto de Gabriel Batistuta con la camiseta Millonaria. "Pensamos que había pasado sólo por Boca", dicen al salir del último museo del tour. Un recorrido por cinco íconos de Buenos Aires, la ciudad del mundo que más estadios tiene entre la Primera división y el ascenso.

Club atletico River Plate Crédito: Santiago Cichero/AFV

Club atletico River Plate Crédito: Santiago Cichero/AFV

Cuándo. Todos los lunes, desde 10. El recorrido dura seis horas y sale desde la Plaza del Correo Central. Más información.