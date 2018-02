Patti Smith habló sobre la legalización del aborto

La artista estadounidense brindó su opinión sobre uno de los temas de agenda más calientes del país Fuente: Archivo

La escritora, poeta y cantante norteamericana Patti Smith viajó hasta la Argentina para realizar dos presentaciones en el CCK . En medio de las ruedas de prensa para promocionar sus actuaciones, no pudo evitar la pregunta sobre uno de los temas de agenda clave de hoy en el país: el aborto.

"Obviamente este es un tema muy complicado. Siempre es difícil y doloroso, pero en los años 50 y 60 cuando era joven, muchas de mis amigas murieron a causa de abortos ilegales", expresó. "Pienso que es un tema personal y cada uno debe hacer lo que crea mejor, pero pienso que es más importante salvar las vidas de mujeres jóvenes o de quien esté frente a esta decisión. Es más importante salvar sus vidas y cuidar de ellas que basar la decisión sobre cualquier tipo de ideología", agregó.

Seguidamente quiso aclarar que este tipo de debates, era algo que debía surgir no solo de las mujeres. "Primero que nada, no considero que estas sean preocupaciones feministas, sino que creo que son preocupaciones humanas, asuntos de hombres y mujeres. Hasta que no entendamos que estas cuestiones deben ser responsabilidad de ambos géneros, no progresaremos", manifestó.

Smith se subirá al escenario local en dos oportunidades. Primero el 28 de febrero para recitar poesía acompañada de Tony Shanahan, el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, y el artista plástico Guillermo Kuitca. Luego, el 1 de marzo brindará un concierto en el que también participará Shanahan y algunos músicos argentinos invitados, como el cellista Patricio Vallarejo, entre otros. Durante el show interpretará temas de diferentes etapas de su carrera.