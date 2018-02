La soja alcanzó los 6200 pesos por tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario

Pese al aumento del precio, no hubo un aluvión de negocios por parte de los productores Crédito: Archivo

Dante Rofi SEGUIR 27 de febrero de 2018 • 19:23

El precio de la soja retomó hoy el camino alcista en la Bolsa de Chicago y alentó la suba del valor de la oleaginosa en el mercado doméstico, donde fábricas y exportadores ofrecieron 6200 pesos por tonelada con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario, 200 pesos más que el lunes.

Si bien el aumento no generó un aluvión de negocios de parte de productores, que frente a una tendencia positiva para las cotizaciones optan por limitar las ventas a la espera de subas aún mayores, posibilitó negocios por cerca de 60.000 toneladas de mercadería física.

"El volumen puede parecer bajo para una rueda en la que tenemos un alza de 200 pesos por tonelada, pero si vemos lo poco que se comercializó en las jornadas precedentes esas ventas adquieren una mayor relevancia", contó a LA NACION un operador. Añadió que el hecho de no contar con pronósticos que auguren un cambio de tendencia para el clima en el corto plazo, con lluvias capaces de revertir el actual déficit hídrico que padecen amplias zonas agrícolas de la Argentina, "conspiró con la posibilidad de ventas más abundantes".

En operaciones puntuales, y sólo por lotes importantes, algunos compradores habrían pagado entre 6250 y 6300 pesos por tonelada.

No hubo cambios en la oferta que la demanda hizo por la soja de la nueva cosecha para las entregas en mayo sobre el Gran Rosario, que quedó en 290 dólares por tonelada. "Ese es un mercado en el que no hay oferta, porque el productor no sabe si va a poder contar con la mercadería", explicó la fuente.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones mayo y julio de la soja registraron bajas de US$1,40 y de 1,20 dólares, al terminar la rueda con ajustes de 300,30 y de 306 dólares por tonelada.

Subas externas

Al momento de fijar los ajustes de la rueda, las pizarras de la Bolsa de Chicago mostraron alzas de US$1,38 y de 1,29 sobre los contratos marzo y mayo de la soja, cuyos precios resultaron de 381,40 y de 385,63 dólares por tonelada.

Pero volvió a ser el valor de la harina de soja el que reflejó de manera más cabal en Chicago la apuesta que los operadores hacen por mayores exportaciones estadounidenses a partir de la previsible menor oferta argentina del subproducto. En efecto, la posición marzo trepó 10,25 dólares tras pasar de 415,79 a 426,04 dólares por tonelada. Así, en lo que va del año el precio de la harina aumentó un 22% frente a los 349,21 dólares vigentes en el cierre de 2017.

Cabe recordar que la Argentina es el principal abastecedor mundial de harina de soja, con una oferta exportable estimada por el USDA en 31,20 millones de toneladas para el ciclo 2017/2018. Los operadores estadounidenses prevén que ese volumen calculado por el organismo en su último informe mensual de oferta y demanda sea revisado a la baja en el próximo reporte, que será publicado el 8 de marzo.

Consideran que dadas las importantes existencias de soja con que cuenta EE.UU. se abre una opción para incrementar la molienda y para abastecer parte de la demanda que, por caso, la Unión Europea no logre satisfacer con mercadería argentina.

Maíz en alza

Sin la estridencia de la soja, el maíz argentino, que también padece la falta de humedad, se negoció a 3350 pesos por tonelada en la zona del Gran Rosario, con una mejora de 50 pesos. Para los puertos de Bahía Blanca y de Necochea la oferta de los exportadores fue de 170 dólares, equivalente a 3417 pesos por tonelada.

El cereal de la nueva cosecha, para las entregas entre marzo y mayo, osciló de 167 a 168 dólares por tonelada. En el Matba, las posiciones abril y julio del maíz resignaron US$1,20 y 1, en tanto que sus ajustes resultaron de 171,10 y de 168 dólares por tonelada.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó que los consumos ofrecieron entre 3170 y 3500 pesos por tonelada de maíz seco, según calidad, procedencia y forma de pago.

Respecto del trigo, las ofertas de los exportadores se mantuvieron estables, en 3500 pesos por tonelada para la zona del Gran Rosario y en 180 dólares para Bahía Blanca y para Necochea, que fueron equivalentes a 3618 pesos.

En el Matba, las posiciones marzo y julio del trigo subieron US$0,50 y 1,30, mientras que sus ajustes resultaron de 189,50 y de 191,30 dólares por tonelada.

La BCBA informó que los molinos pagaron entre 3450 y 4300 pesos por tonelada de trigo, según calidad, procedencia y forma de pago.