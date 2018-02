PSG se resiste, pero Neymar corre serios riesgos si juega ante el Madrid

Fuente: Reuters

El club aún se ilusiona con tenerlo el martes próximo; la fisura del metatarsiano podría derivar en fractura

Claudio Mauri SEGUIR 28 de febrero de 2018

No sale de su consternación Paris Saint Germain . Invirtió 222 millones de euros en el jugador más caro de la historia y no podrá contar con él en el partido más importante de la temporada, en el que necesita revertir la derrota por 3-1 ante Real Madrid para clasificarse a los cuartos de final de la Champions League. A Neymar le duele el tobillo derecho por un esguince y la fisura del quinto metatarsiano, y PSG se resiste a admitir que los imponderables del fútbol, como lo fue la torcedura que el brasileño sufrió el domingo frente a Olympique Marsella, a veces conspiran contra los proyectos más ambiciosos.

Salvo el técnico Unai Emery, que ayer dejó abierta una posibilidad a que Neymar pueda jugar el martes próximo en el Parque de los Príncipes, todos los médicos traumatólogos consultados coinciden en que es imposible que el delantero esté en condiciones de volver a las canchas a menos de 10 días de la lesión. Podía arriesgarse si solo se hubiese tratado del esguince de tobillo, pero al existir la fisura de un hueso, se expone a que derive en una fractura. "Hay que ser pacientes. Todavía hay una pequeña chance de que pueda estar. Después de los últimos exámenes, es más difícil decir que jugará contra el Madrid. Está más cerca del no que del sí. Pero no está descartado. Él está con muchas ganas de jugar. Habrá que ver la evolución de su lesión", expresó el entrenador de PSG.

Emery desmintió que se evalúe una operación, tal como surgió del entorno de Neymar, que contempla la mejor recuperación posible en función del Mundial de Rusia. La intervención quirúrgica sería la solución más segura, pero lo dejaría fuera de los campos durante no menos dos meses. A PSG no le sirve que pueda reaparecer cerca del final de la temporada, cuando quizá ya esté fuera de la Champions y no lo precise para conquistar una Liga de Francia que tiene casi asegurada.

La Confederación Brasileña de Fútbol también se interesó por la salud de Neymar en función del Mundial. Por ahora toma distancia con respecto a la operación, decisión que se deberá tomar entre el futbolista y el club, según anunció la CBF. De todas maneras viajará a París el médico del plantel, Rodrigo Lasmar.

El técnico del seleccionado, Tite, postergará por 10 días el anuncio de la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Alemania y Rusia. Espera más precisiones por Neymar y aclarar la situación de otros tres lesionados: Marquinhos, Marcelo y Fernandinho.

Habrá que ver cuál es la voluntad de Neymar sobre el plazo inmediato que le plantea el compromiso de PSG y el mediato del Mundial, al que aspira a llegar en su mejor forma luego de que una fractura en la vértebra lumbar por el golpe del colombiano Zúñiga lo sacara en los cuartos de final en la copa que organizó su país en 2014.