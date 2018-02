Rafael Nadal se bajó del ATP 500 de Acapulco: "Es un golpe muy duro para mí"

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal , número dos del mundo, dejó este martes el Abierto Mexicano horas antes de iniciar su participación debido a una lesión en el muslo.

La misma lesión obligó a Nadal a retirarse del Abierto de Australia en enero cuando disputaba el quinto set del partido por los cuartos de final ante el croata Marin Cilic.

"Creo que se habían hecho todos los pasos adecuados para llegar bien al torneo, pero ayer (lunes) en el último entrenamiento antes de comenzar el torneo, en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona del problema en Australia. Los médicos me dijeron que no puedo jugar porque hay riesgo de aumentar la lesión", dijo Nadal.

Hoy fui a hacerme la resonancia, no sé todavía lo que es, pero está en una línea similar a lo que pasó en Australia. Hay líquido y hasta que no baje un poco no se podrá diagnosticar con exactitud

Rafael Nadal