A los 78 años, murió el director argentino Hugo Santiago

El realizador de películas como Invasión y El cielo del centauro murió en París, ciudad en la que se había radicado

27 de febrero de 2018 • 20:43

Hugo Santiago, uno de los directores más creativos y arriesgados del cine argentino, falleció hoy en París, a los 78 años.

Santiago había llegado a Francia en 1959 y allí fue asistente de Robert Bresson en el filme El proceso de Juan de Arco. Una década después, volvió a Buenos Aires y debutó como realizador con Invasión, una película basada en un texto de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares que tuvo a Lautaro Murúa y Olga Zubarry como protagonistas.

Poco antes había dirigido los cortometrajes Los contrabandistas (de 1967, con Federico Luppi), y Los taitas (de 1968, según un relato de Borges, adaptación de Tito Cossa y con Lito Cruz y Martín Adjemián como protagonistas). Lo inmediato fue empezar a trabajar en Invasión, una opera prima de vanguardia que tomaba elementos del género policial y lo fantástico.

Estrenada en 1969, Invasión tuvo un paso fugaz por los cines argentinos pero resultó aclamada en Europa. Por eso, el realizador decidió regresar al Viejo Continente e instalarse en Francia, donde desarrolló gran parte de su obra con películas como Los otros ( Les autres, de 1974), El juego del poder ( Eccoute voir, de 1979, con Catherine Deneuve) o Las veredas de Saturno ( Les trattoires de Saturne, de 1986, que coescribió con Juan José Saer y protagonizó Rodolfo Mederos).

En 1987 dirigió para la televisión Electra, según Sófocles; una versión filmada de la ópera La gesta gibelina (En torno a la Oristiada), de Iannis Xenakis, los telefilmes Les fables de continents (1991) y La vie de Galilee (1992), entre otros especiales. En cine, regresó con el thiller El lobo de la costa Oeste (2002), según un relato de Ross McDonald versionado por Santiago Amigorena.

En 2015 volvió a Buenos Aires para el rodaje de su último filme, El cielo del centauro, la historia de un ingeniero que viaja rumbo a la Patagonia con una nave herrumbrada y tiene que detenerse en Buenos Aires para zarpar al día siguiente. El guión fue coescrito con Mariano Llinas.

"Yo hablo mucho de estilo. Es la escritura cinematográfica misma. Las grandes películas son estilos que se manifiestan. Cada película tiene que proponer su propia manera de ser leída y entendida. Y eso no tiene por qué ser un trabajo arduo. Surge de la magia de la escritura. Bresson me enseñó la necesidad de ser preciso. Esa actitud es la que me permite avanzar en mi propio estilo. Eso es lo que trato de hacer: transmitirlo a quienes estén dispuestos a acercarse a él", había expresado el realizador, en una entrevista concedida a LA NACIÓN.

Hugo Santiago Muchnik había nacido el 12 de diciembre de 1939, en el seno de una familia muy cercana al mundo del espectáculo: era hijo del productor televisivo Pedro Muchnik y hermano de Annamaria Muchnik, conductora del ciclo Buenas tardes, mucho gusto.